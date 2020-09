Skjevfordeling i rovviltnemndene

Rovviltnemndene i region 4 og 5 gikk 28. august inn for felling av fem ulverevir i en såkalt "prøvevotering". Vedtaket ble ikke stadfestet grunnet en "dialog" nemndene må ha med Sverige, fordi et av revirene er et grenserevir, men vi forventer at det blir vedtatt 8. oktober.

Rovviltets Røst var tilhørere med talerett på møtet, og holdt innlegg der sammen med ti andre representanter for ulike foreninger/lokallag.

Egentlig virker dette litt meningsløst da enkelte i nemndene allerede har bestemt seg og alt som blir sagt på disse møtene ikke blir hensyntatt.

For de av oss som savner faglige begrunnelser for de ulike vedtakene, må vi dessverre vente forgjeves. Det virker på oss som bestandsmålet på ulv blir lagt til grunn og kun det. Dette må i beste fall være en misforståelse. Man kan ikke vedta felling av ulv kun med bestandsmålet som argument. Man må forholde seg til Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven også.

I 2011 samlet alle partiene på Stortinget seg bak et rovviltforlik. Her ble det blant annet slått fast at "Norsk forvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.

Å felle ulv innenfor ulvesona skal det være svært høy terskel for å sette i gang med, og andre tiltak skal være prøvd.

Rovviltnemndene vil altså felle fem hele ulverevir innenfor ulvesona uten annen grunn enn "for mange ulv". Til orientering har vi rundt 50 individer i Norge og omtrent det samme antallet på grensen.

Naturmangfoldlovens paragraf 18 b og c kan heller ikke brukes som argument for felling av disse revirene mener vi, og på regjeringens egen nettside leser vi følgende: "Dersom skadepotensialet på husdyr i det konkrete tilfellet er svært begrenset, eller det foreligger annen tilfredsstillende løsning enn felling, vil det kunne oppstå situasjoner der ulvebestanden er større enn bestandsmålet samtidig som det ikke vil være adgang til å tillate felling. Dette er særlig aktuelt for ulv i revir, siden revirhevdende ulv har en forutsigbar områdebruk."

En annen ting med rovviltnemndene, som også ble nevnt i møtet, var at de fleste nemdsmedlemmene har egeninteresser i form av jakt og/eller beitenæring og disse medlemmene er alltid i et sterkt flertall når avstemminger skal gjennomføres.

Vi forstår ikke hvordan man fortsatt kan forsvare å ha disse rovviltnemndene som er så skjevfordelt. Myndighetene i Norge ønsker en rovviltpolitikk som demper konfliktnivået. Å ha disse rovviltnemndene til å "forvalte" våre rovdyr er i hvert fall ikke måten å gjøre det på!