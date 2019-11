Skivebom fra Mæland

Bakgrunnen var at flertallet i Viken inntil videre har valgt å fortsette i Akershus fylkestings lokaler i Oslo. Alternativet, for de som ikke vet det, var å bygge et nytt, kostbart forsamlingslokale i Sandvika.

Det ble både patetisk og ganske så avslørende når statsråden kritiserte flertallet for at dette var en distriktsfiendtlig avgjørelse.

Patetisk fordi hun selv er statsråd i en regjering som tydeligvis aldri slutter å finne nye samfunnsområder som kan utsettes for regjeringens sentraliseringsiver.

Avslørende fordi hun for hele Norge flagget hva som er god distriktspolitikk i Høyres tenkning. Legg det til Sandvika, i tjukkeste Bærum, så er det distriktspolitiske hensynet godt ivaretatt.

Tenker det var flere enn meg som fikk seg en god latter denne kvelden.