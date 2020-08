Skivebom, Per Skorge

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, tar i Nationen tirsdag 11. august opp problemet med restriksjoner på det bærekraftige skogbruket. Hun etterlyser et mer aktivt skogbruk, med skogeiere og skogeierorganisasjonen i kampen mot verneinteressene og ubalansert vernetanke.

Direktøren i Skogeierforbundet, Per Skorge, imøtegår hennes synspunkter med at hun «retter baker for smed», og framhever hvor bra det hele er. Dette var en skivebom fra Skogeierforbundet, etter mitt skjønn, og et selvforsvar i stedet for å ta invitasjonen til en mer offensiv kamp for norske skoger i et lengre perspektiv.

Gjennom alle tider, så lenge vi har drevet ut tømmer, har vårt skogbruk vært gjenstand for debatt. Stadige nye direktiver og forordninger med bestemmelser for hogst og drift har preget historien. Fram til siste del av 1900-tallet har det vært fokus på at det skulle bli tømmer å drive ut også i framtida. Debatten gikk mellom skogeiere og forstmanns-standen, men det var også en viktig samfunnsmessig debatt.

Skogbruket har fått mindre betydning økonomisk enn tidligere. Derimot har det fått en oppgradert oppmerksomhet hva miljø og ikke minst CO2 fangst angår. Av en eller annen grunn har biologene og de som er interessert i urørt natur tilrevet seg stor oppmerksomhet, herunder med henvisninger til rødlister og konvensjoner. Tanken om at det er viktig å skjøtte og drifte skog synes å ha fått en underordnet stilling.

Så vet vi at biologisk mangfold i norske skoger er stort, på tross av at arealene har vært sterkt utnytta, til tider med meget sterk avvirkning og små volum stående skog. Her finner en i dag kanskje gammel skog igjen, og her er det naturlig nok også overvekt av sjeldne arter.

Biologer er fagpersoner på sitt fag, ikke nødvendigvis på andres fagområder. Hvor er det blitt av alle forstfolkene, de som hadde kunnskaper om hvordan vi skulle innrette oss med skjøtsel av skogen for å kunne høste i framtida? De som hadde store kunnskaper om utviklingen av skogen over tid og som vet at «osteklokkevern» ikke er en god måte å forvalte på i et lengre perspektiv i en levende skog. Burde det ikke i det minste foreligge en forskrift som fortalte at vern skulle gjøres fortrinnsvis i de mer vanskelig tilgjengelige områder, dem er det mange av både på høye og lave boniteter?

Jeg har til gode å møte fagfolk i skogbruket som synes vi er inne i en riktig og positiv utvikling, alle forhold tatt i betraktning. Våre organisasjoner har stor innflytelse på det frivillige vernet, men nøytraliteten i frivillighet blir fort et spørsmål om kortsiktig mål. Og kortsiktighet er alt annet enn skogbrukets fanemerke.

Når Heidi Finstad tar opp temaet blir det skivebom å imøtegå nettopp det, Skorge. Vi må forene oss og aktivisere organisasjoner og ikke minst forstfolk og skogeiere som vil forvalte på en vesentlig bedre måte. Vi trenger fokus på mer, ikke mindre skogskjøtsel!

Alt er ikke bra, Skorge. Den «krigen» som foregår mellom de som vil drive og skjøtte skog, og de som har hengt seg på vernetanken for å bidra med noe de tror er positivt, er ikke helhetlig. I den kampen må alle fagfolk herunder skogeiere, ta nødvendig til motmæle for en bedre forvaltning. Takk for et positivt innspill, Finstad!