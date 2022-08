Skivebom om rapphøns

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Debattinnlegget "Rapphønsdreping, etikk og moral" sto i Nationen 18. august i år og er så fullt av grove feil at det ikke kan få stå uimotsagt.

Berit Helberg som har skrevet det kan umulig ha lest søknadene fra fuglehund-klubbene om tillatelse til å sette ut fasan og rapphøns, for da ville hun ikke kunne ta så feil som hun gjør i sitt innlegg med hensyn til hva dette dreier seg om. Alternativt er det en bevisst desinformasjon.

Hun starter med å forfekte at det ikke kan være god dyrevelferd å sette ut fugl som skal brukes som blinker på jakt trening og fortsetter med å si at fuglene skal brukes som blinker for urutinerte børsebærere.

Så fortsetter misforståelsen med en utredning om at urutinerte børsebærere fører til at mange fugler skadeskytes, og at de lider med skrekk og smerte mens de blir plaffet løs på. Hun konkluderer med å si at det hjelper lite å være bekymret for rapphønas tilbakegang hvis en kun setter dem ut for å drepe dem som blinker.

Det bildet som tegnes er langt fra virkeligheten. Det hele baserer seg på en gedigen misforståelse: Saken er nemlig den at fuglehund-klubbene setter ikke ut fugl for å bruke dem som blink.

Det er uforståelig hvordan debattinnlegget kan basere seg på en slik løgn. Søknadene til myndighetene beskriver det motsatte, nemlig at fuglene overhodet ikke skal jaktes på. Dermed faller resten av innlegget sammen som et korthus, for da er det ingen urutinerte børsebærere der, og ingen fugl blir skutt på og ingen føler smerte. Det hele er rent oppspinn.

Fuglehund-klubbene ønsker å jobbe sammen med grunneiere for å forbedre rapphønas leveområder og gjennom dette skape bedre hekkeområder for den vakre fuglen, som faktisk har levd i norsk natur i noen århundrer. Med en sunn og bærekraftig bestand av ville fugler i kulturlandskapet kan fuglen på lang sikt behandles på lik linje med andre ville fugler, som rype og skogsfugl.

På kontrollerte måter vil det drives jakthund-trening på disse fuglene, men kun en gang per uke senhøstes, og fuglene som blir funnet må fly og sette seg på en ny plass i terrenget.

Det er den eneste påkjenningen fuglene utsettes for, og når en ser dette opp mot andre som uroer frittgående vilt så er det en liten belastning for fuglene. De er vant med å bli uroet av rev, katter, hønsehauk og vanlige personer som går turer i landskapet vårt.

Jeg ønsker med dette å medvirke til å stoppe bevisst feilinformasjon, hvor følelsene får ta overhånd, og hvor det lages et totalt uvirkelig bilde med dreping, blod og smerte slik dette debattinnlegget gjør.

Når sannheten er at fuglene som settes ut overhodet ikke skal jaktes på, så blir det i beste fall en regelrett skivebom.