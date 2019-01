Skit i Noreg, leve Toten

Det er skuffande lesnad å finne i Nationen 28. desember. Hadde ytringa kome for femti år sidan skulle eg ikkje sagt noko. Alt i 1970 var det likevel at Per Borten sitt Ressursutval åtvara mot klimatiske endringar på grunn av for mykje CO2 i lufta.

Per Borten var både vel orientert og framsynt. Bakstrevarar hadde han ikkje sansen for. Difor sette han i gang arbeidet som leidde fram til eit miljøverndepartement. – diverre i ei noko vengestekka form i høve slik som han hadde tenkt det.

Om ikkje verda skal forgå, lyt alle stramme til og ganske mykje. Spørsmåla burde difor heller gå andre vegen: Kva kan jordbruket yte? Kva kan oppdrettsnæringa yte? Kva kan oljenæringa yte?

Korleis kan min kvardag bli lagt opp, slik at min levemåte i minst mogleg grad fjernar livsgrunnlag for dei som kjem etter?

Unner vi ikkje borna vårt ei god jord å liva på?