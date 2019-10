Skaper myter om klimagassutslipp fra fly

Tor Christian Sletner fra cruiseorganisasjonen CLIA hevder i et innlegg på Nationen.no 26. september at "cruisepassasjer slipper som følge av sin båtreise ut omtrent halvparten av hva en nordmann på sydenferie slipper ut som følge av sin flyreise."

Dette er ikke riktig. FNs organisasjon for luftfart, ICAO, har en egen kalkulator som er en anerkjent og omforent modell for å beregne hvor mye utslipp en flyreise genererer. ICAO legger til grunn gjennomsnittlige utslippstall per kilometer for de type fly som flyr på de ulike strekningene.

Taster vi inn et par kjente destinasjoner hvor vi nordmenn drar på sydenferie finner vi følgende tall: En tur-retur flight til Mallorca gir 375 kilo CO2-utslipp per pers, mens en tur-retur flight til Kanariøyene gir 566 kilo CO2-utslipp per pers. Cruiseturisten i Norge slipper i gjennomsnitt ut 659 kilo CO2 i norske farvann.

En cruiseturist i Norge slipper altså ut mer enn en sydenferie, ikke halvparten som Sletner hevder.

Det er også god grunn til å fremheve det faktum at begge flyreisene i eksemplene vil foregå innenfor EUs kvotesystem for utslipp, mens utslipp fra cruisetrafikken ikke er dekket av dette systemet. Mellom 2005 og 2030 vil CO2-utslippene fra hele kvotepliktig sektor i EØS-området falle med 43 prosent.

Kvotepliktig sektor dekker 45 prosent av alle CO2-utslippene i EØS. All vekst i flytrafikken og det ekstra utslipp av CO2 som det har medført, har flyselskapene kjøpt av de andre deltagerne i EUs kvotehandelssystem. I praksis betyr kvotehandelen at én ekstra flyreise i Norge eller andre EØS-land ikke gir ekstra CO2- utslipp, fordi det samlede tillatte utslipp fra luftfarten og resten av kvotepliktig sektor er bestemt frem til 2030 allerede.

Til slutt vil jeg nevne at utslipp per passasjerkilometer hos Norwegian og SAS har falt med mer enn 50 prosent siden 2001 og var i 2018 83,5 gram CO2 per passasjerkilometer.