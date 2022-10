Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er tre måter å «snikeffektivisere» jordbruket på.

Den første måten er å erstatte arbeidsinnsats med kapital/gjeld, den andre er å bruke mer energi og den tredje er å erstatte bruken av jord i Norge med bruk av jord andre steder i verden.

Og dette har norske bønder gjort fordi de har blitt avkrevd dette. Det har vært den eneste muligheten til å overleve på. Nesten i hvert fall.

Politikken har medført at matproduksjonen har blitt stadig mer løsrevet fra vårt eget ressursgrunnlag, den har blitt stadig mer avhengig av import av innsatsfaktorer og bruk av energi. Mye energi. Og kapital uten avkastning.

Og nå kom regningen - i form av galopperende energipriser, som igjen har medført en kostnadseksplosjon på alle jordbrukets innsatsfaktorer - strøm, diesel, gjødsel, bygningsmaterialer, plast og importerte råvarer til kraftfôr. Bare for å nevne noen. Prisene på disse bestemmes av verdensmarkedet og hadde steget kraftig lenge før Putin valgte å gå til krig mot nabolandet sitt. Krisen var der lenge før, altså.

Likefullt snakkes det blant politikere om et rekordstort jordbruksoppgjør! Når dette bare er regningen for en feilslått jordbruks- og matpolitikk!!

Norske politikere har altså drevet norske jordbrukere til å bruke mer kapital - som staten garanterer at de ikke får avkastning på - og til å bruke mer energi og mer importerte råvarer og innsatsfaktorer

Og når regningen for alt dette kommer, er de frekke nok til å si at det har vært et rekordgodt jordbruksoppgjør! Som ikke er i nærheten av å dekke de kostnadene som politikken har påført norske jordbrukere!

Det er skamløst!

Verken mer eller mindre.