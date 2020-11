Bjugn fyrst på nittitalet: Ein tilsett i ein barnehage, etter kvart også lensmannen, nokre kommunalt tilsette og fleire til blir skulda for seksuelle overgrep mot eit titals ungar. Skuldingane blir etter kvart trekte tilbake, berre ein av dei blir stilt for retten, og seinare frikjent.

Bjugn-saka fekk stor merksemd i heile landet, slik ho òg sette djupe spor i liva til dei som stod midt i henne. Det umenneskelege presset er umogleg å førestille seg. Saka delte etter kvart bygda i to: dei som trudde på ungane, og dei som tok parti med dei som skuldingane var retta mot. Kritikken i ettertid var stor, mot rettsvesenet, barnevernet og dei medisinsk sakkunnige. Saka vart omtala som ein skandale.

Eg hugsar Bjugn-saka godt, og korleis namnet Bjugn, kvar gong det vart nemnt, fekk det til å gå kaldt nedover ryggen på meg. Bjugn var kan hende ein idyllisk stad i Trøndelag ein gong, men var det plutseleg ikkje lenger. Frå no av stod bygda i eit evig samband til alt det andre: Overgrep. Incest. Massepsykose. Tapte barndomar. Øydelagde arbeidskarrierar. Og eit dårleg rykte.

Ryktet veks medan det går, heiter det. Kanskje var du uheldig den gongen for mange år sidan, vart dregen inn i noko du i ettertida angra bittert på, ei hending som fekk mykje negativ merksemd, som var med på å definere deg – og som framleis klorar seg fast i deg. Kjenner du deg att?

Det skjer med menneske. Og det skjer med stader. Dei har òg sine historier og hendingar som kvar på sine måtar er med på å prege og forme forteljingane om dei. Nokre er gode, andre att er ikkje det. Ei ulykke, eit overgrep eller eit drap. Størst er alvoret for dei som står midt i det, naturleg nok, men hendingane set også merke og stempel på staden eller bygda, i tiår etter tiår. Til dømes i Bjugn den gongen på nittitalet. Umogleg å glatte over. Umogleg å gløyme.

Det skjedde med Bjugn – og det har skjedd med ei rad andre stader. Brumunddal og det rasistiske miljøet der på 80- og 90-talet, Baneheia i Kristiansand og dobbeltdrapet ein maidag i 2000 på småjentene Lena og Stine Sofie, overgrepa i det læstadianske miljøet i Tysfjord gjennom fleire tiår, den såkalla Tolga-saka og behandlinga av tre brør som uvitande vart registrerte som psykisk utviklingshemma. Valdres-saka var saka om den unge jenta som svalt i hel, og som ikkje fekk den oppfølginga ho skulle ha.

Alvoret fekk eit andlet også i Amstetten i Austerrike – heimbyen til Josef Fritzl, han som stengde dotter si inne i kjellaren i 24 år, og som sette fleire born på henne. Og i Knutby i Sverige, som vart kjent då ein medlem i det religiøse miljøet i byen vart skoten og drepen. Døma er mange.

Tida lækjer alle såra, seier vi. Avstand i tid og rom gjer det naturleg nok enklare å snakke om alvoret. Slik finst det også eit håp i det som tynger. Med tida forsvinn historiene ut av horisonten, så å seie, blir gløymde – eller dei veks vidare i ein mikstur av mytar, sanning og spenning, tek nye former, får ny ham, nye overskrifter.

Forteljingane frå gamletida skal vere dramatiske, og dei skal fange lyttaren. Til dømes forteljinga om Stiklestad i Trøndelag, i 1030 ei brutal slagmark. I dag, ein nasjonalpatriotisk heilagstad. Eller historia om skotteferda i Gudbrandsdalen i 1612. Få av dei 300 leigesoldatane overlevde massakren på Kringen. I dag lyttar vi med nyfikne på historiene om Prillar-Guri og blodbadet – og brukar historiene for det dei er verde i marknadsføringa av bygda.

Annleis er det med dei historiene som ligg nær oss i tid. Korleis forheld storsamfunna seg til alvorlege hendingar, og i kor stor grad får sakene definere bygda og staden for ettertida?

Bjugn var kan hende ein idyllisk stad i Trøndelag ein gong, men var det plutseleg ikkje lenger.

Som til dømes Valdres-saka. Jenta på Beitostølen døydde av avmagring nyårsaftan i 2015, og mora vart i Høgsterett dømt til tre års fengsel utan vilkår. Også denne saka fekk mykje merksemd, men ikkje alle var nøgde med pressa si omtale av henne. Ein ordførar uttrykte seg kritisk til nemningsbruken – Valdres-saka – og meinte omtalen var eit «negativt stempel på Valdres».

Skammas stader er sikkert brysame for ordførarar og dei som livnærer seg av å selje vaflar og solskinshistorier. Det er freistande å sminke bort brutalitetane i livet, sope under teppet det vi ikkje likar, eller hoppe bukk over det som ikkje passar inn i dei glansa brosjyrane. Heldigvis lever vi ikkje i ei merkevare, men i kvardagar med kjøt og blod, av levd liv. Den unge jenta møtte skjebnen sin i Valdres-fjella. Då er det ei sak som angår oss – som medmenneske.

Nokre stader har klart å snu alvoret, frå det destruktive og redselsfulle til det konstruktive og pedagogiske. Konsentrasjonsleirane på kontinentet har klart det. Vidkun Quislings Villa Grande på Bygdøy likeins. I dag er villaen heim for alt det Quisling ikkje stod for, som senter for studium av holocaust og livssynsminoritetar.

Falstad fangeleir på Fosen var fyrst skuleheim, seinare fangeleir under den andre verdskrigen. I dag er Falstad museum. Dei har lukkast i å ta tilbake eigarskapen til staden og bygningane, og i å snu det ideologiske innhaldet.

Framleis kviler alvoret tungt – over staden, namnet og dei menneskelege skjebnane i Bjugn, i Baneheia, i Tysfjord og på Tolga. Kanskje gjer vi urett når dei alvorlege sakene får definere staden og bygda for ettertida, ein merkelapp dei aldri blir kvitt? Slik er det med menneska, og slik er det med stadene. I minnet ligg historiene gøymde, men aldri gløymde.

Så syng vi historiene opp att for ettertida. Igjen og igjen.