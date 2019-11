Skam er ennå ikke kåret til årets ord, men det er på høy tid.

Ordet skam har vist seg usedvanlig produktivt, og skapt en rekke avledninger: flyskam, kjøttskam, oljeskam, osv. Ordet har vist seg svært potent siden det kan slå to veier, både mot dem som bør skamme seg, og mot dem som påfører skammen.

Denne tvetydigheten har blitt brukt bevisst av oljebransjen da den skapte ordet "oljeskam", og derved prøvde å klebe noe moralistisk og bedrevitende ved dem som ønsker å fase ut oljeutvinningen.

For bak ordet skam, finner vi ord som moral og etikk. Lenge var disse så godt som synonyme med kristen moral og etikk, et sett leveregler som, hvis de ble fulgt, skulle gjøre en berettiget til frelse og evig liv. Disse levereglene var altså instrumentelle, de skulle tjene til å nå et mål utenfor seg selv, og ble derfor opplevd som livsbegrensende og hemmende.

Moralen var en prøvelse for å se om vi var sterke nok til å stå imot jordiske fristelser og gleder. I ekstreme tilfeller gikk den så langt av den krevde selvskading og selvpining. En slik moral måtte gjerne håndheves med makt fra både kirke og øvrighet for å bli fulgt. Og fulgte man dem ikke, ble man pålagt skam, en følelse av mindreverdighet overfor andre. Denne typen moral og skam er det få som vil identifisere seg med i dag.

Fenomenet flyskam har eksistert til passasjerreiser med fly ble utbredt, men skammen er blitt påført dem som ikke hadde råd til å fly.

Men etikk og moral har også andre røtter. Innen filosofien, allerede fra antikken, ble etikk forstått som leveregler for å skape et godt liv her og nå. I prinsippet skulle ikke en slik etikk kreve noen trussel om straff og skam for å etterleves. Den er selvforklarende. Det betyr naturligvis ikke at den åpner for enhver type egoisme. Tvert imot.

De fleste filosofer enes om at etikken setter våre liv inn i en større sammenheng, den sammenhengen vi lever i med andre mennesker, og i en del tilfeller også med naturen. Typisk for denne tilnærmingen til etikk, er at den ofte understreker at det gode liv best realiseres utenfor det ekstreme, ved det som antikken het den gylne middelvei. Her fantes få absolutter, og etikken måtte i større grad vokse fram inne i hver av oss og i kulturen enn som pålegg fra myndighetspersoner.

Med et slikt utgangspunkt blir det riktigere å snakke om ansvar enn skam. Kanskje er det fordi vi blander sammen ulike forståelser av etikk, at debatten om ulike typer skam oftere fører til å tildekke problemer enn å løse dem?

Skam-ordene har tross alt hatt den fortjenesten at de har provosert til debatt. Men hva er så provoserende ved ordet? Ser vi nøyere på samfunnet vi lever i, er det jo egentlig ikke noe nytt at noen påføres skam. Høstens avsløringer av at Nav systematisk har fratatt en rekke trygdete ytelser de i følge loven har krav på, avdekker den skammen de som ikke rekker opp i den økonomiske konkurransen påføres.

For den som skammer seg, er på et grunnleggende vis forsvarsløs. Egenverdien, stoltheten, er rammet, og man kan ikke lenger stå oppreist og åpent forsvare sin sak og person. En slik skam, forakten for svakhet, som moralfilosofen Harald Ofstad kalte den, gjennomsyrer konkurransesamfunnet. Den som ikke lykkes, har seg selv å takke, og har ingenting å kreve.

Skammen påføres ovenfra og nedover – ikke lenger fra prekestolen, men fra domstolen. Og når domstolen i dette tilfelle har kunnet handle som den gjør, er det vel fordi den bare avspeiler grunnleggende normer og verdier i tiden.

Ofstad viser i boka "Vår forakt for svakhet" hvordan vi definerer samfunnet som bestående av sterke, som fortjener i vinne, og svake, som fortjener å tape. I vår tid dreier denne kampen seg så og si utelukkende om økonomisk styrke og svakhet. Å tjene lite, i verste fall så lite at man er avhengig av trygd, blir derfor skambelagt.

Reklamen har alltid spilt uhemmet på dette. Et høyt forbruk av de rette objektene – uavhengig av deres bruksverdi – gir status og styrke, og rett til å påføre andre skam. Det er ikke bare Colgate tannkrem som gir «en ring av selvtillit», det gjør også dyre klokker, biler, hytter, kjøkkeninnredninger osv.

Det provoserende med et ord som flyskam er at det retter seg oppover, for det er jo de med mest penger og prestisje som flyr mest.

Skambegrepet knyttet til høyt forbruk er nytt. Fortsatt er det jo lavt forbruk som er mest skambelagt. Skammen over å ikke kunne arrangere dyre nok (bursdags)selskaper, kjøpe siste års modell av ski og annet sportsutstyr, telefoner, dra på lange feriereiser osv. er en viktig årsak til mobbing både blant voksne og barn. Fenomenet flyskam har eksistert til passasjerreiser med fly ble utbredt, men skammen er blitt påført dem som ikke hadde råd til å fly.

Ordet flyskam er neppe noe godt politisk verktøy i lengden. Det har antagelig fylt sin misjon. Det som trengs er en mer grunnleggende refleksjon over hvilken etikk vi ønsker skal forme samfunnet. En etikk ovenfra basert på forakt og skam – eller en etikk bygd på likeverd og ansvar.