Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

86 prosent kontra 49 prosent. Det er ytterpunktene mellom det området i Norge hvor det er vanligst å kjøpe elbiler og der elbilandelen er lavest: Hordaland og Finnmark. Men hvorfor går det såpass mye tregere her oppe enn på Sør- og Vestlandet?

En mulig forklaring er at vi har andre bruksområder og transportkulturer enn den gjengse nordmann. Når vi først har klort oss fast i bjørkebuskas og blåbærlyng her nord med seks måneder kald vinter og langt til naboen, er det en ting vi i fylket på toppen av verden vet å sette ekstra stor pris på. Det er vår fritid.

Les også: Elbiler har tatt over også blant dem med lav inntekt

Den er hellig. For når sommeren kommer, faller den ofte på en tirsdag. Mellom kl. 10 og 12. Når den varme årstiden er såpass kort, velger derfor mange å reise sørover, på ferie, for å oppleve å kunne vasse i badetøy i en strandkant, ofte i Bottenvika hos våre svenske eller finske naboer.

Mange av oss har også campingvogner. Som brukes som hytte om vinteren og til nomadisk transport om sommeren. OG mange av oss har investert i hytter, men for å nå disse behøves ofte snøscootere for å frakte bagasje, vann, ved og annet utstyr frem til basen - som hytta er.

For det er fra den vi så velger skiturer, scooterturer, isfisketurer osv. Men både campingvogn om sommeren, snøscooter om vinteren, og ellers tilhengertransport gjennom året - da spør vi alltid "Hva kan bilen trekke? Og hvor langt kan den rekke?"

Annonse

Da nytter det lite å motivere Norges nordligste landsdel, med å først innføre moms og så i tillegg en vektavgift. Å "vekt"-legge elbiler over en viss størrelse er gjennom Finnmarksøyne en usedvanlig dårlig idé.

Les også: Nå skal over halvparten av oss ha elbil

Våre utfartsdestinasjoner er dessuten ikke i nærheten av ladestasjoner. De er ofte ikke nær noen strømlinje i det hele tatt. OG det er nettopp da man trenger en bil som kan "rekke" i tillegg til at den kan "trekke".

Jeg har fått mange henvendelser fra arge finnmarkinger om hvor lite enkelte forstår - innspill som ikke egner seg på trykk da de er uttrykt på god finnmarkdialekt med en solid dose bannskap. Og det å kjøre ned til Bottenvika med en vogn bakpå som veier fra 1-2,5 tonn - det gjør de færreste med et mikrokjøretøy - da må vi ha et fartøy som både kan trekke og rekke. Uten å måtte stoppe altfor mange ganger på turen for å lade.

Her er stor og kraftig bil en nødvendighet - ofte en SUV med firehjulstrekk. Av en eller annen grunn er det som vi anser som vann og brød for hverdagen vår, blitt et allmektig "statussymbol" for andre deler av landet.

Les også: Halvparten støtter kutt i elbilfordeler for dyrere biler

I det vi nå beveger oss inn i den ønskede elbilutviklingen, så slenger regjeringen altså på avgifter. Det betyr at en bil med standard tyngde på 2000 kg, vil få hele 18.750 kroner i påslag. Og det er i tillegg til momsen.

Vi skjønner at elbilistene ikke kan fortsette med avgiftsfritak inn i evigheten. Derfor har Elbilforeningen også sagt at det er greit med en forsiktig innfasing av moms. Men når vektavgiften kommer i tillegg, blir det helt feil.

Dagens regjering er opptatt av at det skal være mulig å bo og leve også i distriktene. Da må de ta oss finnmarkinger på alvor og sørge for at elbilene blir i flertall også her. Da må de stoppe forslaget fra mindretallsregjeringen om å gi en vektavgift på elbiler.