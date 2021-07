Skal KS sikre likebehandling gjennom å avvikle likebehandlingen?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Gram hevder i et innlegg i Nationen at PBL (Private Barnehagers Landsforbund) svartmaler og feilinformerer om forslaget som flertallet i Storberget-utvalget har lagt frem. Innlegget hans er egnet til å forvirre ettersom Grams retoriske skjønnmaling av forslaget ikke samsvarer med det faktiske innholdet.

Forslaget går blant annet ut på å avvikle de nasjonale reglene for finansiering av private barnehager, altså regelverket som skal sikre økonomisk likeverdig behandling av barn og barnehager.

I stedet skal kommunene kunne etablere egne forskrifter der det åpnes for utstrakt bruk av skjønn. Kommunene skal gis større frihet til å holde kostnader i egne barnehager utenom beregningsgrunnlaget for tilskudd. Finansiering av private barnehager skal kunne differensieres utfra hvor høye tilskudd kommunen mener de ulike barnehagene trenger.

Kapitaltilskudd skal kunne beregnes lokalt utfra hva kommunen mener er rimelige satser. Og selv om en privat barnehage har nok søkere til å fylle alle plassene, skal kommunen kunne redusere antall barn i den private barnehagen for å fylle plasser i en kommunal barnehage uten søkere.

Dette kan gå bra, men bare der kommunene både har evne og vilje til å ivareta den likebehandlingen som enn så lenge er lovfestet.

«En modell hvor kommunene kan velge finansieringsform av lovpålagte oppgaver også på barnehageområdet, vil fungere best når det er høy grad av tillit mellom aktørene», heter det i det KS-initierte forslaget.

Med bakgrunn i velferdstjenesteutvalgets anbefalinger om lokalt fastsatt finansieringsform, finansieringsnivå og lengde på kontrakter, undersøkte vi i vår hvilken grad av tillit våre medlemsbarnehager har til at hjemkommunen vil ivareta interessene til barn og barnehager uansett eierskap.

Sjelden har tilbakemeldingene vært mer entydige: Barnehagene, som har førstehånds erfaring med hvordan kommunene arbeider, har ingen tillit til at kommunene vil ivareta barnehagenes forutsetninger for å jobbe med kvalitet dersom de nasjonale reglene for finansiering skulle bli opphevet.

Det har PBL stor grad av forståelse for. For selv når reglene er klokkeklare, er det mange kommuner som tøyer strikken langt for å holde tilskuddene nede.

Hvert år avdekker våre økonomer feil i omtrent halvparten av kommunenes tilskuddsberegninger. Oftest er regnestykkene feil i kommunens favør.

I noen tilfeller går klagesaker over flere år før kommunen erkjenner å ha betalt for lave tilskudd. Og i skrivende stund er vi inne i nye runder med tilskuddsberegning og klager etter at Høyesterett i vinter fastslo at Fredrikstad kommune har beregnet tilskudd i strid med likebehandlingsprinsippet.

Jeg tviler ikke på at Bjørn Arild Gram virkelig mener at han ønsker likeverdige tilbud til alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i. Dessverre peker mekanismene i KS sitt forslag til finansieringsmodell i motsatt retning.