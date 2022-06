Skal kraftfôrkua stimuleres?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Anders Felde har i Nationen den 10. juni et innlegg med tittelen: «Respekter landbruket si stemme».

Artikkelen handler blant annet om prisnedskrivinga på kraftfôr, som Felde mener er riktig. Felde skriver blant anna: «Ynskjer vi at distriktslandbruket skal henge med i produksjonen av mjølk og kjøt, so treng vi kraftfôret for å sikre ein framleis spreidd produksjon, og for å sikre konkurransekrafta i mjølk-, kjøt- og eggproduksjonen.»

Han skriver også: «Arbeidsdelinga i norsk landbruk var/er ikkje like populært i alle deler av landet, men det har gitt oss ein større total produksjon av norsk mat. Eit viktig element i dette er prisnedskriving på korn, difor vil dette vere eit riktig grep både på kort og lang sikt.»

Mitt spørsmål blir da: Meiner Felde at distriktsjordbruket skal satse på å produsere mjølk og kjøtt med store mengder kraftfôr? Og at det derfor er nødvendig med prisnedskriving?

Jeg trodde det var relativt stor enighet om at Norge er et grasland, og at bøndene derfor bør stimuleres til å produsere mest mulig grovfôr av god kvalitet. Husdyrbesetningenes størrelse bør tilpasses tilgangen på grovfôr. Billig kraftfôr kan føre til at bøndene mister interessen for god jord- og plantekultur, og dette ser ut til allerede delvis å ha skjedd.

For eksempel er det store arealer av eng med mye ugras. Slike engarealer burde vært fornyet. Er ikke Felde opptatt av dette forholdet?

Felde skriver også: «Nøkkelen til auka sjølvforsyning er ein sterkare kanaliseringspolitikk som sikrar rett planteproduksjon på rett stad i landet, og viktigast, at bonden har lønnsomheit i produksjonen.» Det er litt uklart hva Felde mener med «sterkare kanaliseringspolitikk», men mener han at vi på de såkalte flatbygdene ikke skal dyrke gras i det hele tatt?

Også på flatbygdene er det betydelige arealer som bare er egnet til gras, og alternativet til gras er brakklegging. Fremmer det sjølvforsyninga? Om lag to tredjedeler av norsk jordbruksareal er eng, er ikke Felde enig i at det er viktig at bøndene stimuleres til å ta størst mulig avlinger på dette arealet? Og vil ikke billig kraftfôr stimulere til det motsatte?