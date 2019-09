Skal idrettsindustrien skjermes mot klimainnsats?

Men skal virkelig ALLE bidra? Kan man få et inntrykk av at i alle fall en nasjonalhelligdom som idrettsindustrien må skjermes – når det kommer til klima?

Det kan nok være festlig å fly til New York for å løpe maraton i gater med noen hundre tusen andre skinnmagre, eller fly til Kuala Lumpur for å delta i verdensmesterskapet i kappgang, fly til Dakar og oppleve verdensfotball i 45 varmegrader, eller curling på eksotiske Kypros. Men hva sier barn og barnebarn, som kanskje klimastreiker, og som uansett skal arve krisen –?

Annonse

I sørnorske alpinbakker surrer snekanonene deler av vinteren, mens skifolket vasser i sørpa i fjellheimen, kanskje med miljøgiftig smøring under plastskiene.

Og det er påfallende hvor selvfølgelig det blir når idrettsindustrien krever nye haller, nye stadion med tribuneplass til mange tusen tilskuere. Monstrøse bygg i klimafiendtlig betong som velvillig finansieres av samfunnet - og som blir stående etter oss som dokumentasjon på våre lederes feilprioriteringer og dårskap.

Mens vi i høstmørket sitter der med den fortreffelige fårikålmiddagen – uforskammet fri for kjøttskam – minnes jeg hvordan snebrettgutta berget seg på sin smeltende innendørsbane: de rekvirerte noen lastebillass med sne fra høyfjellet.

Var det ikke noe med klima?