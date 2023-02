Skal hele Norge eksportere, må vi prioritere

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er forventet et kraftunderskudd i perioden 2026-2030, hevder en fersk rapport fra DNV. Norsk industri kan ikke lenger ta billig og ren strøm som en selvfølgelighet.

Politikerne har i for mange år kastet bort dyrebar tid på å krangle om hvilke kraftprosjekter de ikke skal realisere, i stedet for å omstille kraftproduksjonen og strømnettet til å ta industrien og transportsektoren inn i det grønne skiftet.

Dette oppsummeres godt av energikommisjonen og rapporten som fikk det veldig passende navnet «mer av alt – raskere».

Vi trenger mer kontroll over norsk energipolitikk. Prisene gir verken industrien eller husholdningene forutsigbarhet. Strøm er nødvendig infrastruktur som gjør at samfunnet vårt går rundt. Derfor må politikerne ta en mer aktiv rolle i energipolitikken, og tørre å prioritere strømmen slik at fellesskapets beste ivaretas

Vi vet at strøm blir en kostbar mangelvare i fremtiden, og skal vi utnytte den til det beste må vi alltid ha et langsiktig perspektiv på hvordan vi bruker den. Det er spesielt for den vareproduserende industrien som er svært konkurranseutsatt.

På Raufoss eksporterer vi opp mot 95 prosent av alt vi produserer. Vi konkurrer med hele det internasjonale markedet, og vår konkurransefordel med rimelig strøm har blitt borte over natten. Raufoss Industripark bruker årlig 0,15 TWh og vi eksporterer for om lag 12 milliarder. Det gir svært høy verdiskapning for lite strøm.

Skal vi eksportere må vi prioritere. Strømmen er ikke en ubegrenset ressurs, og snart kan den bli en mangelvare. Da må vi ha politisk styring av norsk energipolitikk, og vi må sikre at prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme får tilgang på strøm – strømmen kan ikke lenger tildeles til førstemann som ber om en terawattime eller to.