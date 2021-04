Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationens Eva Nordlund hamrer inn budskapet om at enhver innrømmelse på tollvernet er ensbetydende med at landbruket faller. Ditto at sjømatnæringen går såpass bra at det er uhørt at vi jobber for lettelser i tollsatsene i det britiske markedet.

Moralen er at sjømatnæringen skal gå stilt i dørene og ikke jobbe for bedringer i sine rammebetingelser. Samtidig mener hun at det er bra at landbruket jobber offensivt for sine interesser.

Slik er selvsagt ikke verden skrudd sammen utenfor Nationens redaksjon. Det er mange og ulike interesser i Norge, og de er gjennomgående godt organisert. De fremmer sine interesser og så vekter myndighetene disse før strek settes.

Slik sett er det på sin plass at landbruksorganisasjonene jobber for å beskytte det norske markedet mot import av for eksempel.ost. De jobber i henhold til sine medlemmers interesser. Det samme gjør vi på sjømatsiden. Vår organisasjon representerer alle deler av sjømatnæringen.

Vi er den dominerende organisasjonen for bearbeiding og eksport av all mat som kommer fra havet; krabber, reker, blåskjell, torsk, hyse, brisling, sild, makrell, laks, ørret, lange, brosme, hyse og en rekke andre fiskearter. Våre bedrifter lager svært ulike produkter basert på disse råvarene , fra fish and chips og fiskeburgere til trankapsler og fôringredienser.

Annonse

På samme måte som handelspolitikken er en viktig del av rammevilkårene for landbruket og dermed en oppgave for landbrukets organisasjoner, så er den også svært viktig for oss i sjømatnæringen. I løpet av de siste tiårene har vi opplevd at mye produksjon er flyttet ut fra Norge, til blant annet Sverige.

Les også: Sjømatnæringen er ikke motstander av landbruket

Det alt vesentligste av foredling av norsk laks skjer i Polen og Danmark. Bakgrunnen er at tollsatsene til det europeiske markedet er høye og særlig for bearbeidede fiskeprodukter. Dette har sjømatorganisasjonene samlet tatt opp ved flere anledninger.

I disse dager forhandler EFTA-landene med Storbritannia om en varig handelsavtale. For første gang siden EØS-avtalen ble inngått, har vi mulighet til å få på plass bedringer i handelen med sjømat. Når vi nå er i en reell forhandling med Storbritannia er det vår oppgave å løfte frem vår nærings behov.

Det å jobbe for at vi kan bearbeide mer sjømat hjemme i Norge er en legitim posisjon, på samme måte som det er legitimt at landbruket jobber for å bevare eller styrke tollvernet.

For samfunn som Kårvikhamn ved Senja er spørsmålet om tollsatser på reker til det britiske markedet like viktig som tollvernet for et meieri. Likedan vil det gi mulighet for flere arbeidsplasser på Leknes hvis vi kan produsere flere hyseprodukt der.

Slik sett må det være legitimt at vi jobber for å få flere arbeidsplasser og økt virksomhet i kystdistriktene. Det er faktisk vår oppgave å belyse hvordan lavere tollsatser til det britiske markedet kan bidra til at vi skaper mer arbeidsplasser og økt verdiskaping i kystdistriktene. En arbeidsplass i sjømatnæringa kan ikke være mindre verdt enn en arbeidsplass i landbruket, slik Nordlund later til å mene.