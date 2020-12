Sjølforsyningsløgn

Det brukes stadig mindre jord i Norge. Importen av fôr til dyr og mat til folk øker. Men matberedskapen er visstnok på topp, ifølge Høyres Guro Angell Gimse (Nationen 29.11).

Angell Gimse skriver «God tilgang til mat er en viktig del av Norges beredskap. Det viktigste vi gjør for matvareberedskapen er å legge til rette for at mye av maten forbrukerne etterspør produseres i Norge». Nettopp. Matberedskap handler om produksjon av mat i Norge. Men hva er det som gjør at maten kan produseres her? Hva er den mest avgjørende innsatsfaktoren for at matberedskapen kan sikres i Norge?

Hvis vi holder oss til jordbruk, så er det enkelt fortalt slik at folk enten kan skaffe seg energi gjennom planteprodukter eller husdyrprodukter. Siden også husdyra spiser planter, så handler sjølforsyning utelukkende om planteproduksjon. Enten som fôr til dyra eller som mat til folk. Og planter, de dyrkes og høstes på jord.

Jord er den avgjørende innsatsfaktoren som gir matberedskap. Jordbruk er bruk av jord. Det er ikke hvor tungt lammet som oppholder seg i Norge er, eller hvor raskt det vokser, som avgjør sjølforsyninga og matberedskapen. Sjølforsyning handler om hva lammet har spist, fra hvilket areal i hvilket land. Desto flere planter som dyrkes og høstes i Norge, og desto mindre importert kraftfôr og mat, desto bedre blir sjølforsyninga.

Når Angell Gimse påstår at «Vi er bortimot selvforsynt med kjøtt, fisk, egg, melk, meieriprodukter og grove grønnsaker», så er det feil. Stikkordet her er «bortimot». Hva betyr det å være bortimot sjølforsynt når kjøttet, fisken, egg, mjølka og meieriproduktene som produseres i Norge er basert på betydelige mengder importert fôr?

I tillegg til matberedskap fra jordbruk, er det viktig å ha med havbruk. «Er det noe vi har vi har mye av i Norge, så er det fisk», sier Angel Gimse. Men hvordan produseres mye av denne fisken? Og hva har det å si for matberedskapen?

For det første, Norge produserer og eksporterer store mengder oppdrettsfisk basert på betydelige mengder importert fôr. Årlig import av soyakonsentrat til fiskeoppdretten utgjør 400.000 tonn fra Brasil. Dette betyr at oppdrettsfisken ikke bidrar til å styrke norsk sjølforsyning eller matberedskap. Tvert imot.

For det andre, vi spiser lite fisk i Norge. I sum utgjør fisken cirka 1–2 prosent av det totale kaloriopptaket. For det tredje, fisk har få kalorier. Det betyr at sjøl om vi spiser mye mer fisk, så vil den ha liten innvirkning på sjølforsyninga på kalorinivå. Beregninger av sjølforsyning i Norge under andre verdenskrig, da mange spiste flere måltid fisk daglig, viser at inntaket av fisk utgjorde 5 prosent av kaloriinntaket totalt. Til orientering: Terje Vigen bodde ved Agderkysten og var trolig mer enn sjølforsynt med fisk da han rodde over Skagerak etter korn under Napoleons-krigene for å redde familien fra hungersnøden.

Importert fôr til fisk og kyr, gir i politikernes øyne like bra matberedskap som fôr fra egne jordressurser i Norge. Når man utelukker sammenhengene mellom bruk av jord i Norge, import av fôr og mat, og matberedskap, så vil alltid matberedskapen være på topp.

Men det er løgn. Korrigert for importert kraftfôr var sjølforsyninga i norsk jordbruk på 36 prosent av energibehovet i 2019. Blant de laveste i den vestlige verden.