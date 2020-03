Sjelden har vi hatt større fordel av å være en friluftsnasjon

Med respekt for å snakke opp situasjonen vi er i, har vi sjeldent hatt større fordel av å være en friluftsnasjon. Mens omtrent alt av organisasjonsliv, idrettshaller, treningsstudioer og bibliotek er koronastengt, kan vi fremdeles gjøre det vi ønsker mest av alt; å dra mer på tur.

Da nordmenn i fjor ble spurt om hvilke aktiviteter de ønsket å gjøre mer av i 2020, dundret refrenget "dra mer på tur!". Hele 65 prosent av deltakerne i en undersøkelse, gjennomført av Ipsos på vegne av Norsk Friluftsliv, responderte at de ønsket å bli mer fysisk aktive i 2020. Og selv om flere tilsynelatende ønsker å være aktive inne i treningsstudioer og idrettshaller, i alle fall om vi følger sponsorkartet til politikere og næringsliv, stemmer ikke dette helt med terrenget.

Norge er en turnasjon, og turer til fots eller på ski er fremdeles den langt foretrukne aktiviteten. Hele 63 prosent av de spurte i nevnte undersøkelse oppga at de ønsker å gjøre mer av nettopp dette. Med det utgangspunktet at hele 80 prosent allerede deltar i friluftsaktivitet ved å gå to spaserturer i uka. Til sammenligning oppgir kun 36 prosent at de ønsker å trene mer på treningssenter, mens 9 prosent ønsker mer aktivitetstid på kostbare idrettsbaner. Også halvparten av barna vil mer ut; tendensene gjelder alle, og er lik for bygd og by. I den grad det finnes forskjeller, slår høstingsbasert friluftsliv noe mer ut i bygdene enn i byen, mens fisketurer generelt står i en særstilling: Nær halvparten av befolkningen oppgir å ha fisket i løpet av de siste 12 månedene, og vi vil ha enda mer!

Selv om smittevernsbegrensninger og lange nyhetssendinger på grunn av covid-19 akkurat nå legger enorme begrensninger for våre hverdagsliv, er det godt å vite at alle disse mulighetene fremdeles er åpne. Fremdeles kan du helt uten såpe og antibac ta deg ut av huset, puste fritt og realisere turmål og våte fiskedrømmer. Det er langt dette landet, mye er kyst, og med stanga i handa kan mange fremdeles gå til nærmeste strandlinje og hente smittefri middag. Barna kan være med, og det er trygt å vite at mange fremdeles har kompetanse til å ta ungene med på slike «utetimer» i hjemmeskolen. Med det får vi mer enn fisk.

Det er uttalt at verdens mest effektive idrettsanlegg er en kasse på 0,02 kvadratmeter. De mange turkassene landet over gir god motivasjon for mange turgåre, og dette er fremdeles åpne anlegg alle kan besøke. Er du redd for skrive i turboka, med ei penn andre har tatt på akkurat nå, kan du ta med egen penn, eller registrere besøket via en av de mange digitale turappene, som TellTur og Stikk Ut.

Kanskje trenger vi ikke dra så fort hjem fra turen heller? Veldig mange i Norge er heldige å bo slik vi drømmer om å ha det på hytta, så kanskje kan vi bare late litt som akkurat nå, og bli der en stund til? Finne frem ullpledd og kakao, stirre på utsikta, nedbør som siler ned ruta, eller tenne bål i hagen? Ønsker vi noen å dra sammen med, er også det mulig til tross for hyttependleforbud. Turglade mennesker har allerede tatt initiativ til en felles hyttetur på Facebook førstkommende helg, under mottoet "hyttetur, it's a state of mind"…

Kreativiteten er med andre ord stor når krisa er størst, ønsket om å være på tur blir enda større. Det kan vi dra nytte av nå. For greier vi å holde uteaktiviteten i gang, kan vi samtidig bidra til å demme opp for bekymring, angst og depresjon rundt den pågående pandemien. Utallige studier viser at det å være i fysisk aktivitet ute, på helt unike måter bidrar til god psykiske helse. Grønne resepter ligger med andre ord og venter på oss, og vi kan fint dele dem med flere bare vi holder litt avstand på turen. Så lenge koronabegrensningene varer ligger alt til rette for å nå nyttårsforsettene for 2020.

Når vi om en tid kommer hjem fra våre hjemmebaserte hytteturer, og forhåpentligvis kan puste ut etter en overstått koronapandemi, håper jeg landets politikere og bedriftsledere vil oppdatere kartene sine. Det å legge til rette for friluftsaktivitet vil da fortsatt være den beste veien til målet; det beste folkehelsetiltaket fordi det når flest, uansett situasjon. Når Norsk Tippings årlige overskudd utbetales som spillemidler til gode kultur- og idrettsformål, har det så langt verken gjenspeilet folks mest ønskede aktivitetsform eller de unike friluftseffektene. Når det gjelder støtte til anlegg, er skjevfordelingen er enorm. Mens det for 2019 ble bevilget 1,5 milliarder til idrettsanlegg i kommunene, ble skarve 27 millioner øremerket tilrettelegging av løyper og overnattingshytter i fjellet – for hele landet.

Friluftsliv gjør oss robuste fordi det på mer enn en ett vis forbereder oss for storm og vinterdager, og det kan gjennomføres også når samfunnet legges på is. Da sier det seg selv at det er for dårlig at den årlige støtten til friluftslivets viktigste anlegg; turløypene, stier og overnattingshytter, tilsvarer bygging av én enkelt idrettshall, som nå ville vært stengt.