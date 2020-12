Sivs seier

Det var ingen julestemning i vandrehallen tirsdag 1. desember. Kroppsspråket taler ofte mer enn 1000 ord. Det hadde vært hårfint fra regjeringskrise. Det var tydelig.

En rasende Siv Jensen, som kun trakk på smilebåndet da Sylvi fikk ordet. Siv hadde fått kraftig motbør i stortingsgruppen. Mens da Venstres Guri Melby, som så ut som hun var i en begravelse, forsøkte seg på et par hyggelige bemerkninger, var det stadig et surt steinansikt å se i bakgrunnen.

Erna virket beskjemmet, mens Ropstad som vanlig hadde fokus på "de syke, svake og dårlige bak".

Siv Jensen slo fast at kompromisset neppe hadde vært bærekraftig hvis det ikke hadde vært for pandemien. Og at Granavollen-plattformen nå var historie. Fremskrittspartiet er i realiteten ikke lenger støtteparti for mindretallsregjeringen. Det skulle Erna få merke det neste halve året! Frp ville kun stemme "subsidiært" for avtalen med regjeringen.

Noen få kroner mindre for øl og vin, mens mørkemennene får beholde sine kvoteflyktninger og sin avsindige sløsing av bistandspenger. Riktignok er det noe mer asfalt og ingen avgiftsøkning på hybrid- og dieselbiler - hvilket i seg selv er prisverdig - men en svale gjør ingen sommer. Dette kommer ikke til å innvirke på svenskehandelen overhodet, og det blir svært få stemmer å hente for Siv & co for å ha reddet ministeriet Solberg.

Trygve Slagsvold Vedum kan glede seg. Skjønt han må passe seg for å bli for oppstemt. Senterpartiet vil minst være det tredje største partiet 13. september, hvilket er en bragd i seg selv.

Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen har nærmest erklært bonde- og klassepartiet Senterpartiet ikke bare for et folkeparti, men også for et "sosialdemokratisk parti". Det er så feil og historieløst som det kan få blitt. Bare les Thorbjørn Jaglands selvbiografi.

Det største problemet med Senterpartiet er at det ligger for nært Kristelig Folkeparti i verdispørsmål. Bøndene er kongetro, for statskjerka og egentlig mot fri abort. Det var visst noe som heter bioteknologiloven også.

Og da Sigbjørn Gjelsvik la frem Sps alternative statsbudsjett som blant annet skulle bremse opp for grensehandelen, var alkohol ikke nevnt med ett ord. Bare matmomsen.

Men en ting skal Siv ha. Hun fikk tvunget våre hjemlige mørkemenn i Kristelig Folkeparti, med Kjell Ingolf Ropstad i spissen, i prinsipielt knestående hva gjelder alkoholavgiftene. Det er vel første gang det har skjedd.

Hva med Trygve Slagsvold Vedum i neste omgang, Siv Jensen?