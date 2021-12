Sikkerhet og beredskap i mobilnettene er høyt prioritert

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Strømbrudd rammet også nødnettet. Mye er gjort for å redusere skadevirkningene ved ekstremvær, men vi er ikke i mål.

Nationen har hatt redaksjonelle artikler og skrevet på lederplass at uværet i Sør-Norge viser hvor sårbar den samfunnskritiske beredskapen i Norge er.

Det er bra det stilles spørsmål ved hva som kan gjøres for å redusere faren for at ekstremvær slår ut strømnettet, nødnett og mobil- og bredbåndsnettene.

Vi vet alle hvor avhengig vi er av digitale tjenester som bæres av disse nettene. Når trygghetsalarmer slutter å fungere og vi ikke lenger kan ringe nødnummer, er det svært alvorlig. I krisesituasjoner skal vi kunne kommunisere med hverandre, kriseledelse og nødetater.

Nødnett og mobilnettene er avhengige av strømtilførsel. Til tross for den gode tilgjengeligheten i strømnettet, kan ekstremvær eller andre hendelser noen ganger føre til lengre strømutfall.

Myndighetene har gjort mye for å sikre reservestrøm til mobilnettene når ekstremvær rammer oss på ulike måter. Siden 2014 er det stilt krav til minst fire timers reservestrøm for alle mobilmaster i spredtbygde strøk og minst to timers reservestrøm i tettbygde strøk. I et stadig mer digitalisert samfunn er det naturlig at vi vurderer behovet for ytterligere økt reservestrømkapasitet, særlig for spesielt utsatte områder.

Det finnes tre kommersielle mobilnett i Norge: Ice, Telenor og Telia. Disse nettene har god dekning, god stabilitet og høy kvalitet. Myndighetene stiller krav gjennom regelverket, og mobilselskapene har ansvar for å levere sikre og robuste mobil- og bredbåndsnett.

Staten bidrar også med midler til et program som gir tre døgns reservestrøm til et sentralt område i særlig utsatte kommuner, slik at lokal kriseledelse og befolkning har et sted å kommunisere ved langvarige strømbrudd. Slik forsterkning er etablert eller under etablering i 72 kommuner. Regjeringen prioriterer dette i statsbudsjettet for 2022, og over ti nye kommuner står for tur. Det langsiktige målet er et område i alle landets kommuner med forsterket mobilberedskap.

Mobilnettene er også avhengige av fiberkabler - digitale motorveier - som bærer bredbånds- og mobiltrafikk over lengre avstander. Det er de siste årene satt i gang tiltak fra myndighetene for å styrke disse nettene i sårbare områder.

Det er brukt 70 millioner kroner i Finnmark, blant annet på alternative føringsveier i nettene som gjør at utfall på en strekning ikke fører til utfall av tjenestene. Denne satsingen fortsetter regjeringen i 2022, som vil ha effekt for nettene i Troms. Flere sårbare områder står for tur i årene fremover i henhold til planen fra stortingsmeldingen "Vår felles digitale grunnmur".

Det er behov for å styrke samarbeidet mellom kraftsektoren og telesektoren. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og NVE har etablert et tettere samarbeid og utreder akkurat nå kritiske punkter i infrastrukturen, for å forebygge utfall og sikre raskere gjenoppretting ved strømutfall. Vi vil også følge opp andre tiltak for å styrke samarbeidet mellom de to sektorene.

Vi må regne med mer ekstremvær i fremtiden, og strømbrudd og utfall av nødnettet og mobil- og bredbåndsnettene vil dessverre kunne skje. Men vi jobber målrettet for at risikoen skal reduseres. Sikkerhet og beredskap i norske nett prioriteres høyt av denne regjeringen.