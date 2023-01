Sikker klimagevinst av granplanting i vest

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Først vil jeg påpeke at de aller fleste som forsker på skog og klima kommer fram til at bruk av treprodukter er svært klimavennlig, fordi: a) skog i vekst tar opp CO2 fra atmosfæren, b) foredling av tre skjer mest med fornybare kilder og gir relativt lite utslipp, c) treprodukter lagrer CO2 og d) når treproduktenes levetid er over kan de brukes som bioenergi.

Hvordan Aall og Kjønaas kommer fram til at klimagevinsten av granplanting er usikker, kan man spekulere på, når figuren de sjøl presenterer i artikkelen viser lave utslipp ved produksjon av de treproduktene de har med i undersøkelsen og store positive effekter ved erstatning av fossile materialer, lagereffekt i treproduktene og dermed en samlet klimaeffekt på opp til 1,18 kg CO2 pr kg produkt, i hht deres figur.

De skriver: «Det er viktig å ta med seg at denne analysen ikke tar hensyn til forskjeller i volumet av trær som står i skogen…». Dette blir en meget stor feilkilde, når vi veit at gran produserer rundt tre ganger så stort volum som bjørk, og sitkagran cirka 40 prosent mer enn gran.

I tillegg gir granartene langt større andel tømmer som kan brukes til byggematerialer, som kan erstatte fossile materialer med store klimagassutslipp, og dessuten lagre CO2 i lang tid.

Et viktig poeng er at man ikke kan sammenlikne CO2 fra skogproduksjon med CO2 fra produkter med fossil opprinnelse. I fornybar produksjon, som skogbruk, vil CO2 tas opp igjen i nye trær, mens CO2 fra fossile kilder har enveisbillett til atmosfæren. Fornybar produksjon endrer over tid ikke CO2-nivået, mens fossile kilder uten unntak fører til økning; det er jo det som er hele bakgrunnen til klimautfordringen. Det er smått utrolig at ikke Aall og Kjønaas har dette med i sin vurdering.

Avslutningsvis skriver de: «Hvis dette ikke skjer, for eksempel at tømmer fra granskog som er plantet ut fra klimahensyn går til å bygge nye fritidsboliger og ikke blir brukt til å erstatte stål eller andre og mer CO2-intensive produkter, kan en stor del av klimagevinsten forsvinne.»

Dette blir jo, med respekt å melde, en kortslutning! Man kan være uenig i storstilt hyttebygging, men når først valget om å bygge er tatt, så må man vel bruke mest mulig miljøvennlige byggematerialer. Bygges hyttene ikke i tre, ja, da blir de høyst trolig bygget i ikke fornybare materialer. Man kan jo ikke laste trematerialet for at hyttebygging er lite klimavennlig!