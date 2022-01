Sier sjølforsyningsgraden lite om norsk matvareberedskap?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Grønlund, Mittenzwei og van Oort mener sjølforsyningsgraden sier lite om norsk matvareberedskap, de tviler på at sjølforsyningsgraden er en god rettesnor for utformingen av norsk jordbrukspolitikk og de er kritiske til sammenhengen mellom sjølforsyning og husdyrproduksjon (nationen.no 22. januar).

Les også: Selvforsyning og kosthold

Kanskje de også bør lene seg litt til eldgammel og velkjent visdom om viktigheten av kjøtt og mjølk fra drøvtyggere for matforsyningen i det kalde og våte landet vårt langt mot nord?

For eksempel, som omtalt i Holtmarks husdyrlære fra mellomkrigstida, kan drøvtyggere mer enn andre dyr «omsette tungtfordøyelig fôr til menneskemat. Og dette spiller en overordentlig rolle i vårt land med mindre gunstige betingelser for dyrking av mer kravfulle matvekster».

Sjølforsyning med mat har i lang tid vært et viktig hensyn og betydningsfullt mål i mange land, ikke bare i Norge. Grønlund, Mittenzwei og van Oort har rett i at sjølforsyning ikke er presis det samme som matvareberedskap, men de to begrepene er knytta til hverandre.

Annonse

Matvareberedskap skiller ikke på om mat importeres fra utlandet eller om den dyrkes innenlands. Sjølforsyning er på den andre sida opptatt av den innenlandske evnen til å produsere mat i tilstrekkelige mengder for å dekke det innenlandske behovet.

Høginntektsland med låg sjølforsyning har vanligvis ingen problemer med å sikre tilstrekkelig matforsyning til befolkningen via handel med andre land. De har også råd til å importere mat sjøl når matvareprisene på verdensmarkedet er høge eller ustabile.

Men det er også viktig at nasjoner avveier risikoen ved å stole på internasjonal handel dekker en betydelig del av matbehovet, fordi usikkerhet i forsyninger fra de globale matmarkedene vil svekke nasjonal matvareberedskap.

De fleste land ser på evnen til å sikre matforsyninger i krisetider som et nasjonalt sikkerhetsspørsmål. Ved risiko for handelsforstyrrelser vil nasjoner høste fordeler av et høgere nivå av sjølforsyning med mat. I slike situasjoner vil innenlands dyrka mat gi en mer sikker matforsyning enn overdreven avhengighet av internasjonal handel.

Et sentralt punkt i matberedskapspolitikken til rike, netto matimporterende land (som Norge) er å opprettholde evnen til å forsyne befolkningen med mat dersom nødssituasjoner eller kriser skulle inntreffe.

En betydelig - og økende - grad av innenlandsk produksjon av ulike matvarer blir da avgjørende (i tillegg til lagerhold, importmuligheter og ikke minst å ta vare på og forbedre produksjonskapasiteten) for å fremme nasjonal matvareberedskap.

Det kan derfor være gode grunner til å bruke sjølforsyning som en av flere rettesnorer i landbrukspolitikken!