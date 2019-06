Si nei til rovdrift på sykehusansatte!

Tirsdag 28. mai gikk sykehusansatte ut i streik. LO har tatt ut 303 medlemmer, YS har tatt ut 190. De streiker for pensjon fra første krone. Det skulle bare mangle!

Hvorfor skal regjering og arbeidsgiver ønske å bruke sparehøvelen på de som har minst fra før? Dette er og blir feil! Senterpartiet er motstander av en politikk hvor arbeidstakers nødvendige behov underordnes arbeidsgivernes lettsindige drømmer og ønsker. Senterpartiet vil kjempe for arbeidstakernes rettigheter!

Ansatte i kommunen får pensjonsopptjening fra første krone. Ansatte i privat sektor får kun opptjening for lønn over 1G (99 858 kroner). Ansatte ved sykehus som jobber 20 prosent eller mindre får ikke opptjening til pensjon (Det gjør heller ikke de som jobber i engasjement kortere enn 12 måneder).

5700 sykehusansatte jobber for lite til å tjene opp pensjon. Dette rammer lavtlønte og kvinner hardest. Vi kan ikke ha det slik. Sykehusansatte gjør noen av de viktigste oppgavene vi har i Norge.

Min oppfordring er: Gi din støtte til de sykehusansatte! En ansatt i 19 prosent stilling og 85.500 kroner i årslønn (19 prosent av 450.000) vil tape 300.000 kroner i pensjon. Lønn og pensjon må sees i sammenheng.

Det er utrolig bra at fagbevegelsen tar kampen for å få et enklere pensjonssystem! Det koster 100 millioner å innføre en rettferdig pensjon for alle ansatte ved sykehus. Dette utgjør ca. 0,1 prosent av all samlet lønn i sykehusene i Norge. Dette må vi ta oss råd til!

Sykehusansatte holder ikke bare hjulene i gang, de er grunnfjellet vårt!