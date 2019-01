SFO og EØS-avtalen

EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA kommer ikke til å kreve skatteplikt fra skole- og fritidsordninger eller kommunale svømmehaller som driver smått i konkurransen med private bedrifter.

I artikkelen «KS åtvarar mot prisbombe for kommunane» i Nationen 20. januar blir det hevdet at EØS-avtalen vil gi kraftige prishopp for blant annet skolefritidsordninger og kommunale svømmehaller.

Det er viktig å presisere at norske kommuner har en rekke velferds- og forvaltningsoppgaver som ikke berøres av EØS-avtalens statsstøtteregler. Dette gjelder for eksempel helsetjenester, skole- og barnehagedrift.

På den annen side driver også noen kommuner kommersiell aktivitet som salg av sertifiserte sikkerhetskurs til offshorenæringen eller når kommunale laboratorier, som har i oppdrag å sjekke drikkevannskvaliteten i kommunen, tester matprodukter for næringsmiddelindustrien.

I den grad slik kommersiell aktivitet drives i et større omfang kan det være fare for at samhandelen påvirkes. Dermed slår EØS-avtalens statsstøtteregler inn som bestemmer at slik kommersiell aktivitet skal drives på like vilkår som konkurrerende kommersiell aktivitet.