Sett foten ned, Vedum

Jens Stoltenberg har beredt grunnen for å kunne tiltre i stillingen. Justisdepartementet finner ingen habilitetsproblemer i tilknytning til søknaden, og har gitt grønt lys.

Men Stoltenberg er ikke riktig person. Gjennom sin mangslungne karriere som topp-politiker har han tydelig vist at han representerer «markeds-Norge» ikke «samholds-Norge».

Han hadde blant annet ansvaret for delprivatisering i viktige statsselskaper som Statoil og Telenor. Med innføring av helseforetaksmodellen fikk han innført markedstenkningen i helsevesenet, noe som er sterkt omdiskutert i dag.

Han har stadig lagt seg tett opp til hva som har passet USA, blant annet ved å være med og bombe Libya, og som Nato-sjef har han fremstått som USAs lydige hjelper. I stedet for å bruke stillingen som generalsekretær til å prøve å dempe uenigheten mellom Nato og Russland, har han eskalert konflikten.

Blant annet uttalte han nylig at «vi skal hjelpe Ukraina frem til medlemskap i Nato». Lojaliteten til USA har bidratt til å forverre forholdet mellom stormaktene.

Med så krevende bakgrunn er det naturlig å finne andre enn Stoltenberg til stillingen som sentralbanksjef, en stilling som skal være uavhengig og politisk nøytral.

Å ansette statsminister Jonas Gahr Støres nære venn Jens Stoltenberg i denne viktige stillingen vil bære preg av «innsidehandel» og vil svekke tilliten til politikk og politikere ytterligere.

Som ansvarlig for tilsettelsen av ny sentralbanksjef bør finansminister Vedum vise ansvar, arbeide for folkestyre fremfor elitestyre og sørge for at visesentralbanksjef Ida Vollen Backe rykker opp.