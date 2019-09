Sett alle ukrainske fanger fri!

Fangeutvekslingen mellom Russland og Ukraina den 7. september er forhåpentligvis begynnelsen på et nytt og bedre forhold landene imellom etter over 5 års russisk krigføring mot Ukraina – både med og uten stedfortredere. Men fremdeles er 227 ukrainere ulovlig internert på okkupert ukrainsk område. Så det er fortsatt mye å ta fatt i fra russisk side.

Mange arresterte fra Krim – de fleste tartarer – sitter fengslet på russisk territorium, altså ikke på den annekterte – les okkuperte - Krimhalvøya. Russland har ikke tilbakeført de to erobrede ukrainske marinefartøyene samt en taubåt som ble bordet i fjor høst. Heller ikke alt ukrainsk militærmateriell erobret etter okkupasjonen av Krim er tilbakeført.

Blant de utvekslede ukrainske fangene var 24 ukrainske sjøfolk som helt legalt ønsket å sette kursen for ukrainsk havn i Azovhavet, noe som er nedfelt i en tidligere avtale mellom Ukraina og Russland. Den internasjonal havrettsdomstolen har – mot Russlands ene stemme – stemplet dette som en ulovlig handling.

Å påstå at dette var en ukrainsk provokasjon og til med at hensikten var å ødelegge broen over Kertsj-stredet, er hinsides alle realiteter og en umulig oppgave med så små skip.

Russland får neppe vennskap med Ukraina ved hjelp av krigføring med og uten stedfortredere. Det er nå på tide at Russland stopper hjelpen til sine leiesoldater i Donbass og konsentrere seg om sine egne problemer og la ukrainerne ordne opp seg imellom uten russiske «frivillige», russiske våpen og ammunisjon samt betydelige valutaoverføringer til opprørerne i Donbass. Ukraina er neppe en perfekt stat, men det er heller ikke Russland.

I Ukraina er det i løpet av året gjennomført to valg – både til president og parlament – uten uregelmessigheter av særlig art. Og så kan en bare ta en titt på Dagsrevyen og se hvordan russisk politi banker opp demonstranter som er så uforskammede at de krever at uavhengige kandidater til bystyrevalget i Moskva blir registrert. Tusenvis er også arrestert for kortere eller lengre tid.