Seterdrifta må styrkast

Frå 2000 og fram til 2018 vart det 60 prosent færre mjølkebruk som dreiv med setring i Norge. Fortsett nedgangen vil det vera att 400 mjølkebruk som driv med setring i 2040. Tala kjem frå ein rapport som Agri Analyse publiserte i februar i år. Rapporten viser og at dei som framleis driv med aktiv setring har mindre besetninger enn gjennomsnittet. Seterfjosa er sjeldan dimensjonert for store besetninger, og ressursgrunnlaget rundt setrene varierer.

Det er mange som må ta ansvar for at den norske setertradisjonen er i fare. Det er likevel ingen tvil om at landbrukspolitikken som Frp og Sylvi Listhaug innførde gjennom jordbruksoppgjeret i 2014, har forsterka den negative utviklinga. Da vart blant anna kvotetaket for kumjølk meir enn fordobla. For geitmjølk vart kvotetaket meir enn firedobla. I praksis fører dette til at stadig meir av kvotene samlast på færre gardsbruk, gjerne i områder med moglegheit for stordrift og det tradisjonelt er lite seterdrift. Den same politikken førast vidare av regjeringa, med Frp som støtteparti. For små og mellomstore gardsbruk og for seterbruken er denne politikken kritisk.

Om landbruket, politikarane og samfunnet meiner at norsk seterdrift skal oppretthaldast må det gjennomførast eit krafttak. Eit slikt krafttak må skje gjennom fleire ulike tiltak og det begynner å haste. For det første må ein styrke eksistensgrunnlaget for små og mellomstore bruk. Dagens kvotesystem med kjøp, salg og leie må endres på ein slik måte at ein unngår at gardar slukar kvarandre. Gjeninnføring av trapping av til dømes arealtilskot meiner eg vil vera eit godt virkemiddel for ein bærekraftig bruksstruktur for små og mellomstore bruk, og for å sikre landbruk i heile landet. Det skal være lønnsemd i å produsere mat basert på ressursgrunnlaget kvar enkelt gard har til rådigheit. I tillegg må det sjølvsagt på plass målretta tilskotsordningar for å gjera setringa meir økonomisk attraktivt enn i dag. Setring kan ikkje berre basere seg på idealisme og nostalgi. Auke setertilskotet, prioritering av seterinvesteringar hjå Innovasjon Norge til infrastrukturtiltak som veg, vatn, straum og modernisering av seterfjøs, er nokre av eksempla som Agri Analyse peiker på. Dette vil utan tvil vera viktige tiltak for å sikre norsk seterbruk.

Eit krafttak for seterbruken vil ha mange fordelar. Det vil vera med å sikre aktivt landbruk og styrke primærnæringa i heile Norge. Vi vil auke sjølforsyningsgraden vår ved å utnytte beiteressursane og samtidig gjera oss mindre avhengige av å importere kraftfor. I ei tid der alt handlar om bærekraft har eg vondt for å sjå noko som er meir bærekraftig enn matproduksjon basert på norsk utmarksbeite. I alle fall når alternativet er importert mat frå Sør-Amerika. Når ein tillegg veit at setring bidreg positivt for turisme og sist, men ikkje minst er med å bidreg positivt for dyrevelferda og biologisk mangfold, viser dette kor viktig det er at det nå blir satsa på seterdrifta i Norge.