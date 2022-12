Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Begge deler har gitt store bekymringer for norsk grøntproduksjon. Hva må til for å sikre nødvendig og stabil arbeidskraft i våre arbeidsintensive produksjoner?

Flere bærprodusenter vi har vært i kontakt med denne sesongen har redusert eller gitt opp produksjonen. Andre har forsøkt seg på sjølplukk, med vekslende hell.

Fremover vil også et klima i endring, i tillegg til nevnte usikkerhet omkring tilgang til arbeidskraft, være formende for viljen til å satse i våre næringer. Da har vi ikke tatt opp usikkerhet omkring plantevernutfordringer, som både frukt- og bærproduksjonene nå for alvor merker på kroppen.

Tilbake til arbeidskraften. Vi opplever at de fleste av de utenlandske sesongarbeiderne ønsker å jobbe mer enn det arbeidsmiljøloven åpner for, og at det er ønsket om å tjene mest mulig i et begrenset tidsrom som er motivasjonen.

Samtidig er etterspørselen etter arbeidskraft svært stor i mange næringer og dette setter press på økte lønnsbetingelser for å sikre kvalifisert arbeidskraft. Underbetaling av sesongarbeidere er ikke lenger et så aktuelt tema, mener vi. Det er arbeidstagers marked.

Det er ikke kun i landbruk at arbeidstidsbestemmelsene blir diskutert. I Finansavisen refereres det 14. november til sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, som på en industrikonferanse i Innlandet, nylig tok til orde for å øke fleksibiliteten for utenlandsk arbeidskraft.

Andreassen mente 60 timers arbeidsuke må til for å tilfredsstille ønsket arbeidstid for arbeidstagere fra andre verdensdeler, som ikke jobber mer enn 6 måneder her i landet av gangen. Rimelig utenlandsk arbeidskraft mente han er en forutsetning for norsk forbruksvekst fremover.

Norske myndigheter vil derimot ikke foreta seg noe for å komme næringa i møte. I avisa Nationen 21. november, vises det til korrespondanse mellom stortingsrepresentant for Høyre, Anna Molberg (arbeids- og sosialkomiteen) og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, der Molberg stiller spørsmål ved om departementet er villig til å se på muligheten for økt fleksibilitet i arbeidsmiljøloven med hensyn til utvidet arbeidstid.

Persen har svart at med dagens ordninger, blant annet med gjennomsnittsberegning av arbeidstid, ser ikke departementet behov for endringer.

Hvordan kan dette løses på kort og lang sikt? Har næringa fullt ut brukt de muligheter som ligger i arbeidsmiljøloven med hensyn til utvidet arbeidstid? På kort sikt er det dagens muligheter i unntaksbestemmelsene som må benyttes.

På lengre sikt tyder det altså på at med dagens regjering vil intet endres. Må næringa da belage seg på regjeringsskifte for å kunne se lys i mørket? Bør næringa for eksempel jobbe for en praksis der arbeidsgivere kan belønnes med utvidet arbeidstid for sine ansatte sesongarbeidere dersom virksomheten «sertifiseres/godkjennes» av arbeidstilsyn eller annen offentlig etat? Vi bare spør.