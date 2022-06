Seriøst, trenger vi pride?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For noen år tilbake møtte jeg min kollega ved kaffemaskinen. Han hadde det ikke bra. Han var lei seg, trist og skuffet. Og jeg kunne kjenne meg igjen i det han fortalte. Jeg hadde selv opplevd noe av det samme tidligere, da jeg var mer utrygg på meg selv.

Den følelsen der du bare er deg selv, men i løpet av sekunder merker at noen andre ikke setter pris på den du er, gjennom ord, blikk og kroppsspråk. Der man i løpet av et lite sekund kan gå fra letthet og glede til utrygghet og tristhet.

Jeg visste at min kollega var nyforelsket, og han fortalte at de hadde gått hjem fra kino kvelden før, og for første gang turt å holde hverandre i hendene. Men etter en kort gåtur, fikk de begge høre det. At det de gjorde ikke ble akseptert fra et par andre som gikk forbi dem på gata. De hadde spyttet etter dem, og kalte dem "jævla homo".

Du lurer på hvorfor det er så viktig å flagge med regnbueflagg?

Det er fordi det trengs!

Det er fordi mennesker blir fortsatt angrepet på grunn av hvem de er.

Pride skaper synlighet - og det gir min kollega og flere andre, rettigheter til å ta det offentlige rommet tilbake.

Jeg tror på forandring, derfor er jeg også bærekraftsjef i Meny. Jeg vet at vi sammen klarer å få til mye, når vi først bestemmer oss.

Det er ofte mange diskusjoner om en bedrift skal flagge og feire Pride eller ikke. Til det vil jeg si: kjør på!

Men vit at ved å flagge, så synliggjør du at det er trygt å jobbe og være kunde hos din bedrift. Flagget har en sterk symbolikk for LHBT-miljøet, og er også en viktig trygghet for min kollega. Flagger du utenfor ditt hotell, butikk, kontor eller organisasjon, så betyr det at min kollega skal kunne få gå hånd i hånd med sin kjæreste hos deg. Føle seg trygg. Trygg for å være seg selv.

Til høsten skal jeg og flere andre ledere på kurs og øke kompetansen på seksuell orientering og kjønnsidentitet i regi av Fri (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). Det ser vi frem til, og vi vet at det vil føre til tiltak som vi mest sannsynlig aldri hadde tenkt på tidligere.

Men det jeg vet er følgende: Jeg vil at våre mange millioner kunder, og over titusen medarbeidere skal føle seg trygge og få være den de er, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, legning og alder.

Alle skal kunne leve gode liv som seg selv. Også min kollega!

Happy Pride!