Etter en måling som viser at Venstre har en tilslutning på under to prosent og at KrF ikke er så mye bedre med en tilslutning på under tre prosent, hevder en valgforsker at sentrum i norsk politikk nå er nesten helt borte.

At velgerne forlater de to partiene, er det liten tvil om, men det betyr ikke nødvendigvis at ønsket om sentrumspolitikk har blitt borte.

Saken er at de to tidligere sentrumspartiene har forlatt sentrum og har blitt garantister for en høyregjering som praktiserer en ideologi farlig nær ren nyliberalisme. Som motytelse har de to partiene fått noen statsrådsposter.

Det er sikkert fint for de få politikerne som får være med, men sentrumsvelgere flest vil ikke konvertere av den grunn. Dermed har velgerne måttet finne seg andre partier, som fører en politikk langt nærmere sentrum, enn den politikken regjeringen bedriver.

Det er ikke vanskelig å finne gode alternativer til regjeringens nyliberale politikk. Hos opposisjonspartiene vil mange tidligere sentrumsvelgere finne politikk og holdninger som faller i smak.

Strømmen av velgere til opposisjonen er mer enn tydelig. Det at mange har oppfattet situasjonen allerede nå, nesten to år før neste stortingsvalg, gjør at de som sitter igjen etter Venstres og KrFs skifte av politisk retning, har god tid til å komme med i, og finne seg til rette i, de nåværende opposisjonspartiene.