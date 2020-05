Sentralisering av tingrettene – ny vri på et dårlig forslag

Regjeringen foreslår å legge ned totredeler av landets tingretter, men å opprettholde alle de bemannede rettsstedene i dagens tingrettsstruktur. Samtidig foreslås det at minimumsbemanningen på hvert rettssted skal være én ansatt. Med sitt alternative forslag har regjeringen dermed åpnet opp for et spill om arbeidsplassene i totredeler av landets domstoler. Regjeringen har i praksis valgt Domstolkommisjonens sentraliseringsforslag.

Regjeringen vil legge ned totredeler av landets tingretter. Det betyr at av de 92 førsteinstansdomstolene vi hadde i 2001, vil kun 22 være tilbake dersom forslaget gjennomføres. Forslaget innebærer et farvel til en 400 år lang tradisjon med desentralisert domstolstruktur, med lokale domstoler styrt av lokale og selvstendige sorenskrivere. Det betyr at langstrakte Norge, som er et av Europas tynnest befolkede land, vil få et av Europas mest sentraliserte domstolvesen.

Regjeringens grep for å sikre lokal tilstedeværelse og opprettholdelse av kompetansearbeidsplasser er å beholde alle rettsstedene til dagens domstoler. Dagens tingretter i distriktene skal altså bestå som fjernstyrte filialer under ett av de 22 hovedkontorene. De domstolene som skal fortsette som filialer, har fra tre-fire til vel 20 ansatte. Av disse er to til åtte dommere/dommerfullmektiger.

Domstoladministrasjonen, direktoratet som styrer domstolene, har i mange år arbeidet for å legge ned små- og mellomstore domstoler. Uavhengig av Domstolkommisjonen legges det fortløpende ned domstoler, slik at dagens antall på 60 tingretter reduseres jevnt og trutt. Hvis regjeringens forslag vedtas, kommer dette arbeidet til å videreføres.

Fremtidige nedleggelsesbeslutninger skal etter regjeringens forslag behandles politisk. Men alt nedleggelsesarbeid frem til den formelle nedleggingen kan gjennomføres som i dag. Domstoladministrasjonen utlyser allerede konstitusjoner istedenfor faste dommerstillinger i de tingrettene Domstolkommisjonen har foreslått å legge ned. Etter forslaget skal det på alle rettssteder være en minimumsbemanning på en dommer. Det betyr at Domstoladministrasjonen kan utlyse fremtidige stillinger, både dommerstillinger og administrative stillinger, med arbeidssted på ett av de 22 hovedkontorene. Det kan også avtales frivilling flytting av tjenestested for embetsdommere. Alle øvrige ansatte kan få endret tjenestested i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven.

Det kan gå relativt kort tid før det bare er en ansatt (en dommer) tilbake på et betjent rettssted. Det er altså ingen garanti for at det fortsatt vil være 20 ansatte i tingrettene i Steinkjer og i Arendal, ti ansatte i tingretten på Stord, eller seks ansatte i tingretten på Lofthus. På rettssteder som alle skjønner er på vei til å bli nedlagt, blir det selvsagt vanskelig å rekruttere nye medarbeidere. Manglende søkertilfang vil Domstoladministrasjonen bruke som argument for ytterligere reduksjon eller nedleggelse.

Det vil nok likevel gå noe tid før de rundt 40 rettsstedene er lagt ned. Dette skyldes rent praktiske spørsmål som tap ved å si opp leiekontrakter, og at det må skaffes kontorplasser og eventuelt nye rettssaler på de 22 hovedkontorene. Regjeringens forslag gir Domstoladministrasjonen tilstrekkelig fleksibilitet til å nedlegge rettssteder i det tempoet som passer. I tillegg benytter Domstoladministrasjonen allerede regjeringens forslag som brekkstang for å be om mer penger, ved å hevde at det er foreslått en dyr struktur.

Problemet er at Domstolkommisjonen har bommet på de politiske realitetene når den foreslår å legge ned totredeler av landets tingretter. Kommisjonen kunne utredet andre alternativ, men valgte altså å utrede et ytterliggående forslag: Å foreslå alle tingrettene i distriktene nedlagt. Mangel på balanserte alternativ har nå ført til at regjeringen viderefører kommisjonens ytterliggående grunntanke. Det er synd. Den forrige Domstolkommisjonen foreslo mindre inngripende tiltak, og disse ble politisk fulgt opp. Dette ga en forutsigbarhet for de domstolene som skulle bestå. Den løsningen regjeringen nå foreslår sementerer tilsynelatende dagens tilstand, men innebærer reelt sett det motsatte. Usikkerhet og uro om rettsstedenes fremtid vil vedvare. Alt vil være i spill fremover.