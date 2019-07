Senterpartiets vegvalg handler om politikk

Ap har ambisjoner for Trøndelag. Vi satser på skolen, vi stiller krav om seriøse bedrifter og vi legger til rette for verdiskaping over hele fylket. Sammen med oss har en sterk rødgrønn allianse styrt Trøndelag. Vi deler politiske mål og ambisjoner for hovedretningen i Trøndelag.

De siste årene har dette mer og mer blitt en forsvarskamp mot Høyreregjeringen som på område etter område ønsker en annen utvikling enn oss. De ber oss om å kutte i skolen. De utfordrer universitetsstrukturen. De underfinansierer sykehusene og de kutter i midlene som skal stimulere til nytt næringsliv og satsinger på områder hvor Trøndelag har særlige fortrinn. Stadig mer skal privatiseres og overlates til kommersielle interesser, på bekostning av de sterke fellesskapsordningene vi har i Norge. De fellesskapene som skal gi alle en mulighet til å nå sitt potensiale - uavhengig av hvor du bor i fylket.

Beslutninger flyttes bort fra oss som bor her og inn i styrerom med profesjonelle styregrossister med liten tilknytning til de samfunnene de skal operere i. Det gjør igjen at store statlige institusjoner som helsevesen og universitet i mindre grad bygger opp under den samfunnsutviklingen vi ønsker oss. De spiller i mindre grad på lag med oss.

Annonse

I Trøndelag forsøker vi å stå opp imot denne utviklingen, slik at vi kan fortsette å skape gode lokalsamfunn og verdiskapende bedrifter med utgangspunkt i de verdifulle ressursene vi har her, både fra naturens side - men også fordi vi har dyktige mennesker, industri og kompetent arbeidskraft.

Det er viktigere enn noen gang å ha et sterkt rødgrønt Trøndelag. Derfor handler det selvfølgelig om politikk når Fagforbundet og LO på vegne av sine medlemmer spør Senterpartiet om de har tenkt å gi regjeringspartiene makta i Trøndelag i bytte mot posisjoner til Senterpartiet.

Sp kommer i mindretall i en slik allianse, og posisjon må betales med politikk, med mindre Høyre, V og Frp da er villig til å oppgi både sine partiprogram og mandatet fra sine velgere. I så fall bør disse partiene allerede nå avklare overfor sine velgere at de ikke går til valg på sitt program, men på Senterpartiets program.

Det er derfor et stort paradoks at mens Frp, Venstre og Høyre er historisk svake, kan vi risikere at de overtar makten over Trøndelag med Senterpartiets hjelp. Vi trenger et rødgrønt Trøndelag som motvekt mot Høyreregjeringen.

Senterpartiet bør derfor i respekt for velgerne avklare før valget - hvilken politisk kurs de velger etter valget. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt rødgrønt samarbeid, og Senterpartiet har da heller ikke pekt på en eneste regionalpolitisk sak de får bedre gjennomslag for i Trøndelag sammen med regjeringspartiene.