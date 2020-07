Senterpartiets usanne påstander

Det er på grensen til komisk å lese ordførerens spekulative skremmeinnlegg om tilstanden i Kommune-Norge (Nationen, 09.07.20).

Høyre vil at alle innbyggere skal få et godt tjenestetilbud, uavhengig av hvor i landet de bor. Elevene skal lære mer i skolen. Derfor har vi trappet opp og sikret at rekordmange lærere får etter- og videreutdanning. Eldre skal få en trygg og verdig omsorg. Derfor har vi satt i gang en egen eldrereform «Leve hele livet», for å nevne noe.

Et godt tjenestetilbud er viktig for at folk skal kunne bo i hele landet. Men det viktigste vi gjør for å sørge for at folk kan bo i hele landet, er å legge til rette for at det skapes flere private jobber i distriktene. Før koronapandemien brøt ut, hadde Trøndelag den laveste arbeidsledigheten på flere tiår. Nå må vi legge til rette for å skape mer og inkludere flere.

Da må vi fortsette å bygge by og land sammen med vei. Med Høyre i regjering øker investeringene til vei og bane. I hele landet bygges det ny, mer trafikksikker vei som gjør at varer kommer raskere fram og folk kommer trygt hjem. I Espnes’ egen region, får vi på plass en ny E6 fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. Det har mye å si for næringslivet i hele Trøndelag. Veien bygges raskere, billigere og mer helhetlig enn før.

Det må bli enklere for bedriftene å skape flere arbeidsplasser. Bedriftene trenger mindre byråkrati, mindre rapporteringer og en effektiv offentlig sektor. For eksempel vil SIVA i Espnes’ egen kommune, etablere et nytt Innovasjonssenteret som også bidra til at nytt og eksisterende næringsliv kan skape nye jobber.

Samtidig bør folk og bedrifter få skattelettelser. Pengene kan de bruke til å ansette flere, investere i nytt utstyr og videreutvikle bedriften sin til det beste for lokalsamfunnet og arbeidsfolk.

Skal kommunene lykkes med å gi et godt tjenestetilbud, trenger de en god kommuneøkonomi. Med Høyre i regjering har veksten i kommunenes frie inntekter vært på om lag det samme nivået som da Espnes’ eget parti satt i regjering. Kritikken han retter mot Høyre, kunne han like godt rettet mot sine egne. Det er rekordfå kommuner satt under statlig administrasjon på grunn av dårlig økonomisk styring. Flere kommuner opplyser at de har et godt økonomisk handlingsrom nå, sammenlignet med tiden da de rødgrønne styrte.

Espnes kommer i innlegget sitt med en rekke påstander som ikke stemmer. Det er rett og slett feil å antyde at Høyre ikke ønsker kommuner med færre enn 15 000 innbyggere. Det vet Espnes utmerket godt, men velger likevel å skrive det. Det bør en ordfører holde seg for god til.

Senterpartiet har gjort det til en paradegren å bygge opp falske motsetninger. Espnes’ innlegg føyer seg inn i rekken, hvor han for øvrig ikke har et eneste forslag til hva han selv vil gjøre for å få til vekst og utvikling i Distrikts-Norge.