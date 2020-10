Senterpartiet gikk nylig høyt på banen og proklamerte at de hadde funnet løsningen på det de omtaler som regjeringens sentraliseringspolitikk. Programkomiteen til Senterpartiet foreslo nemlig, hold deg fast, å senke selskapsskatten med en prosent.

Dette skulle, ifølge Marit Arnstad, gjelde alle bedrifter som i dag har redusert arbeidsgiveravgift, altså store deler av Nord-Norge og deler av Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Jeg er selv født og oppvokst på bygda, og er både politisk, ideologisk og personlig overbevist om at det er svært viktig å føre en desentraliserende politikk på alle tenkelige nivåer. Dette mener jeg bør forene Høyre og Senterpartiet på tvers av partiskillelinjer, og derfor ble jeg svært skuffet da jeg leste om forslaget.

For å klargjøre hvor nytenkende forslaget til Senterpartiet er: Regjeringen har siden 2013 redusert selskapsskatten fra 28 til 22 prosent. Om man mener selskapsskatten er nøkkelen til å stagge urbaniseringen, er det jo merkverdig at Senterpartiet profilerer seg på å male regjeringens politikk som sentraliserende.

Urbaniseringen er en internasjonal trend som siden industrialiseringen skjøt fart har gjort seg gjeldende så å si i hele verden. Det er med andre ord sterke krefter vi har med å gjøre. Spørsmålet blir dermed først, hvorfor er det så viktig å sørge for desentralisering? Er det verdt det?

Svaret er et rungende ja!

For konservative er det et selvstendig poeng med sterke og levedyktige lokaldemokratier. For at ikke maktkonsentrasjonen skal bli for stor trenger sentralmakta selvstendige og tydelige motmakter. Desentralisering på alle nivåer er derfor viktig for å sikre en best mulig maktbalanse i samfunnet.

I tillegg til sterke lokaldemokratier trenger vi et fritt, selvstendig næringsliv som sørger for innovasjon, verdiskapning og arbeidsplasser. Også næringslivet er en motmakt som bidrar til maktbalanse. På lang sikt vil kun de private og lønnsomme arbeidsplassene være trygge, og derfor må vi hver eneste dag jobbe for at næringslivet har de rammebetingelsene som skal til for å sikre verdiskapning i hele landet.

Oljeindustrien på Vestlandet og fiskeoppdretterne i Trøndelag er eksempler på svært lønnsom næringsvirksomhet som bidrar til å skape vekst og liv i Distrikts-Norge. Slik næringsvirksomhet trenger vi mer av.

Derfor fører den borgerlige regjeringen en skattepolitikk som fører til at bedriftene får mer igjen på bunnlinja. Senterpartiets samarbeidspartnere i Rødt og SV forsøker å omtale kutt i formuesskatten som kutt til landets rikeste, mens skattelettene i realisten gjør det billigere for bonden å eie en traktor, og billigere for verftene å holde sine maskiner og pumper.

Med private og lønnsomme distriktsbedrifter blir det også tilflytting. Å sikre en desentralisert boligstruktur har vært en suksessfaktor for Norge. Som et land rikt på naturressurser, er vi avhengig av å ha kompetansemiljøer rundt omkring i hele landet slik at naturressursene kan foredles der de er å finne. Dette er nok en viktig grunn til å arbeide for å styrke distriktene våre.

Et konkret problem for en del distriktskommuner er at de sliter med å tiltrekke seg unge voksne med fagkompetanse de trenger. For eksempel har vi de siste årene hørt om kommuner som ikke har tilgang på ingeniører.

For oss som er studenter i dag, er det nok et problem at mange av fagmiljøene i distriktene er for små. Når man er interessert i faget sitt, og vant til et sterkt fagmiljø fra Universitetet, vil mange oppleve det som lite ideelt å sitte alene med ansvar for faget sitt i en kommuneadministrasjon.

Dette er et eksempel på en strukturell utfordring regjeringen har forsøkt å løse med kommunereformen. Uavhengig av hva man mener om den reformen, er det i alle fall et forsøk på å imøtekomme en utvikling som har gjort seg gjeldende siden langt inne på 1800-tallet, inkludert de åtte årene Senterpartiet satt i regjering med SV.

Selv om mange av utfordringene er strukturelle og sammensatte, er det mulig å se for seg konkrete virkemidler som vil bedre situasjonen. Nylig hadde vi i Høyres Studenter landsmøte. Der vedtok vi at vi ønsker å utvide ordningen med såkalte distriktsstipend betydelig. Dette er et forslag jeg oppriktig tror kan være med å sikre distriktene tilflytting av kompetanse.

Et eksempel på en vellykkede distriktsstipend-ordning er den nyutdannede lærere får for å virke i Nord-Norge. Dette har ført til at flere lærere finner veien til Nord-Norge, og jeg kan ikke se noen grunn til at dette ikke kunne fungere innenfor flere fagfelt.

Et slikt stipend kan brukes forskjellig, alt etter hvilket behov man har lokalt. Noen steder kan bruke stipendet til å tildele nyutdannede ingeniører tomter eller skattefordeler. Andre steder kan man bruke stipendet til å tiltrekke seg jurister eller leger.

Poenget er at staten skal finansiere stipendene, slik at kommunene får flere virkemidler til å sikre seg helt nødvendig kompetanse lokalt, ikke akkurat hvordan de utformes.

Dette er et eksempel på hvordan staten kan stimulere til aktivitet i distriktene. Tilgang på fagkompetanse er livsviktig for å opprettholde bosettingen i distriktene. Personlig ønsker jeg alle forslag, uansett politisk farge, som kan bidra til dette velkommen, men puslete skattegrep som ser til forveksling lik ut som symbolpolitikk, det er ikke løsningen.