Senterpartiets ståsted er britenes valg

Når fiskeristatsråd Ingebrigtsen (4.1) skal raljere over Senterpartiets fiskeripolitikk, lyder det ikke så lite hult.

Høyre som i alle år har ivret for fullt medlemskap i EU – fordi EØS-avtalen var for dårlig for fiskeindustrien – har et forklaringsproblem når de forteller kystfolket om hvordan det «fyker av» dersom folk velger Senterpartiet ved årets stortingsvalg.

Hvordan kan EØS, som ribber Norge for så å si all lovgivningsmakt, legge norsk grunnlov under EU-retten i bytte for å «spise kirsebær med de store», i det ene øyeblikket være «gulle god» - men i neste omgang være så dårlig at den må vrakes til fordel for EU-medlemsskap?

Som vi husker dro statsminister Erna Solberg til Storbritannia før britenes folkeavstemning og advarte folket der: Ikke gå ut av EU, ikke vrak unionen til fordel for den løsningen som Norge har valgt, EØS! Og her lyttet nok våre venner i Tory-partiet godt. UK vraket ikke kun medlemskapet i EU, men også EØS-avtalen! Takk og pris!

Hva endte «de stakkars» britene opp med? Jo, en frihandelsavtale med EU som alle skremselspropagandister på det sterkeste advarer mot: EU vil aldri inngå noen frihandelsavtale med Norge, og uansett vil den være så dårlig at det blir sveltihel.

Så «dårlig snøring» på EUs appetitt på norske fiskeressurser går det an å ha!

Vi i Senterpartiet trodde at vår statsråd – som tilhører søsterpartiet til Boris Johnsons parti - hadde lært noe av brexit. Britenes frihandelsavtale er en løsning vi i Senterpartiet i alle år har promotert.

Med nye folk i styrhuset i Norge skal antall sysselsatte gå opp. Dette får vi til ved å styre råstoffet etter leveringsplikta til fiskeindustrien i nord, og ikke som Høyre foretrekker, nemlig å «la humla suse» med avfolking som resultat.

Hva har skjedd i Gamvik, Loppa, Måsøy og Vardø? Vi her nord har ikke «glemt» råstoff-mengden som trålerne skal levere til fiskebrukene og ikke som nå til «frysehoteller» og til blant annet Kina.

Leveringsplikta som tidligere statsråd Svein Ludvigsen skuslet bort ved å gjøre den om til «tilbudsplikt», skal reverseres.

Senterpartiet tar lærdom av britene! Som dem vil vi være selvstendig stat og ikke et lydrike under EU, slik Høyre drømmer om. Vi vil styre bruken av våre fantastiske ressurser selv.