Senterpartiets ansvarsfraskrivelse

Strømprisene vi har opplevd denne høsten og vinteren har vært – og er – ekstraordinære og uakseptable. Vanlige folk over hele landet har opplevd strømregninger de aldri før har vært i nærheten av, og forventer med rette at staten stiller opp.

Det gjorde regjeringen – omsider. Først la den imidlertid frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022, uten å prioritere ordninger som monnet for vanlige folk. Deretter ble det fremforhandlet et budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Skattene ble økt med milliarder, og utbyttet fra Statkraft ble økt til nesten 10 mrd kroner for 2022. Selv med alle disse milliardene tilgjengelig, ble altså ikke strømkundene prioritert. Budsjettforliket ble som kjent ferdigstilt i desember. Det var åpenbart andre ting som var viktigere. Det var først på tampen av stortingssesjonen at regjeringspartiene forsto alvoret, etter å ha vært bakpå hele høsten.

Senterpartiet, og Nationen på lederplass 28.12, synes å mene at regjeringens sendrektighet skyldes Solberg-regjeringen. Det er imidlertid grenser for ansvarsfraskrivelse, og den synes godt overskredet i dette tilfellet.

Senterpartiet og Nationen viser til et vedtak fattet i Stortinget 23. februar 2021, der Stortinget ber regjeringen komme tilbake med tiltak for å avhjelpe situasjonen med høye strømpriser. Geir Pollestad (Sp) har fremstilt dette som at Stortinget ba regjeringen utrede en meny av tiltak som fremtidige regjeringer kunne plukke fra, dersom man havnet i en slik ekstremsituasjon som vi står i nå.

Det er rett og slett helt feil, og Nationen baserer hele lederartikkelen 28.12 på denne feilslutningen.

Vedtaket fra februar 2021 handlet om strømprisene på det tidspunktet vedtaket ble fattet. I mai, da regjeringen formelt kvitterte ut vedtaket, hadde strømprisen falt tilbake og 28. april kunne man handle strøm for litt over 30 øre/kWh ut året.

Det var med andre ord ikke grunnlag for å videreføre eller innføre nye ekstraordinære tiltak utover våren og sommeren. Men som Solberg-regjeringen skrev i statsbudsjettet for 2022 (som ble laget i august 2021), var det grunn til å vurdere innføring av målrettede tiltak utover høsten ettersom strømprisene var på vei opp igjen. Dette var det altså en ny regjering som måtte vurdere.

Det var ingen i april 2021 som trodde strømprisene skulle utvikle seg slik de gjorde utover denne høsten og vinteren. Heller ikke Senterpartiet eller Nationen. Men da det skjedde, var Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet mer opptatt av å prioritere andre ting enn å hjelpe vanlige folk over hele landet med strømregningen. Det ansvaret må de selv ta.