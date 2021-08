Senterpartiets angrep på Arbeiderpartiet?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kan Knut Eide si med hånden på hjertet at det stemmer? Hva har Støre og AP gjort? Hva har Lysbakken gjort? De har faktisk angrepet SP mange ganger i sommer.

Det er bare å følge med så ser man det. Senterpartiet har blitt karakterisert som klimaversting, men er de det? Media er med på å sverte SP det være seg NRK, TV2, VG, Dagbladet med flere. Erna Solberg er redd et for stort SP, det er Støre også. Jeg tror at Knut Eide bør være så renhårig at han ser hvordan AP har stemt i Stortinget i alle de tunge sakene!