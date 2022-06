Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Senterpartiets Per Martin Sandtrøen er åpenbart av en annen oppfatning. Han hevder at jeg har kalt planene om å bruke mindre penger på nytt regjeringskvartal for «populistisk vås». Det stemmer ikke.

Høyre er selvsagt for å bruke så lite penger som mulig på et nytt regjeringskvartal, og vi mener også at det bør være mulig å nedskalere byggetrinn 2 og 3 av det nye kvartalet.

Det er imidlertid helt korrekt at jeg har omtalt et tidligere forslag fremmet av Senterpartiet som populistisk vås. Og det står jeg ved.

Senterpartiet foreslo i fjor høst at departementene kunne bli sittende spredt rundt i byen, og mente det ville spare skattebetalerne for milliarder. Det hørtes så tilforlatelig ut, men problemet er at det ikke er sant. Det ville kostet mer enn det prosjektet som nå er under bygging. Faktisk opp mot 32 milliarder kroner mer!

Det skyldes at sikkerhetsloven, som Senterpartiet stemte for, stiller strenge krav til sikring av grunnleggende nasjonale funksjoner som et regjeringskvartal. Det betyr at gamle bygg ville ha måttet bli rehabilitert til en helt annen sikkerhetsstandard, at veier og gateløp over store deler av byen ville ha blitt stengt og at staten måtte ha kjøpt omkringliggende bygg. Alt dette visste Senterpartiet før de hadde sitt utspill.

Likevel ble det fremstilt som om Sp hadde funnet en genial løsning som skulle spare fellesskapet for masse penger. Populistisk vås var derfor en helt presis beskrivelse av forslaget. Og jeg registrerer nå at dette opprinnelige forslaget er dødt og begravet.

Det er positivt at Senterpartiet nå har blitt en forkjemper for å bruke mindre penger på nytt regjeringskvartal. Slik har det ikke alltid vært. Da regjeringskvartalet ble debattert i Stortinget i 2019 var partiet bekymret for at vi skulle «spare oss til fant». De ville bygge kvartalet i tre, noe som ville økt kostnadene betydelig. De ville også ha cellekontorer og større areal. I denne fasen var Sp altså mest opptatt av å øke kostnadene.

Solberg-regjeringen nedskalerte prosjektet i flere omganger. Vi nedjusterte arealnormen til 23 kvm. Vi reduserte antall kvm med 28.000. Og vi nedjusterte antall ansatte fra 5700 til 4700. Det kunne vi gjøre fordi vi hadde klart å snu sterk vekst i antall ansatte under Stoltenberg II-regjeringen, som Sp var en del av, til en nedgang i antall ansatte.

Når Vedum presenterer regjeringskvartalet som jåleri, så er det verdt å minne om hvorfor vi bygger nytt. Bakteppet er terrorhandlingen 22. juli 2011. 2/3 av kostnadene ved nytt regjeringskvartal er sikkerhet. Byggene over bakken koster ikke noe mer enn andre moderne kontorbygg i Oslo sentrum. Det er ikke jåleri å beskytte de grunnleggende nasjonale funksjonene som et departementsfellesskap ivaretar.

Jeg har etter hvert avfunnet meg med at fakta ikke biter på Senterpartiet. Men jeg mener velgerne fortjener bedre enn våset fra den kanten.