Senterpartiet prøver å male et bilde av fritt skolevalg som ikke stemmer

Det er bra at regjeringen sikrer friheten til alle elever ved å legge til rette for fritt skolevalg i hele Norge. Samtidig er det ingen motsetning mellom fritt skolevalg og en god desentralisert skolestruktur slik Senterpartiet prøver å fremstille.

Først og fremst er det ingen elever som skal tvinges til å flytte på hybel med fritt skolevalg som inntaksordning.

Senterpartiet hevder at fritt skolevalg vil føre til skolenedleggelser, men det finnes ingen sammenheng mellom fritt skolevalg og nedleggelse av skoler. Hvis vi ser til Vestland fylke som kommer til å ha flest videregående skoler i hele Norge så greier man å opprettholde en balanse mellom skoler og antall elever.

Senterpartiet snakker varmt om nærskoleprinsippet, men uten å gi en beskrivelse av hva det faktisk betyr. For hva er konsekvensene av Senterpartiets løsning? La oss skissere alternativene:

1) Et rent nærskoleprinsipp vil bety at ingen elever får velge skole selv. Hvis man ønsker å søke seg til en skole som har et annet utdanningstilbud eller kreative linjer vil dette ikke være mulig. Hvis elever opplever mobbing eller at en ikke lenger trives i det samme miljøet man har gått på skole i de siste 10 årene vil nærskoleprinsippet hindre dem fra å søke seg vekk. I områder der det kun er én videregående skole med mindre plass enn antall elever, hvordan skal man bestemme hvem som får gå der?

2) I dagens Hordaland har man fritt skolevalg der deler av skoleplassene er reservert for dem som bor i nærområdene. Konsekvensen av denne inntaksordningen er at snittet på skolene stiger i været. Når det er færre plasser å søke på, blir det vanskeligere å komme inn. Med andre ord blir det kun de med best karakterer som faktisk har fritt skolevalg.

Fritt skolevalg for Høyre betyr tre ting. Det finnes ikke noe mer demotiverende enn å bli låst til å velge en skole i nærmiljøet. Friheten til å velge selv skaper en motivasjonsfaktor for å fullføre videregående skole.

Skal vi ha det slik at politikere og postnummeret på postkassen til foreldrene våre skal bestemme? Nei. Fritt skolevalg handler om at man har tillit til at hver enkelt elev vet best selv hvilken skole som passer for dem.

Elevorganisasjonen er for fritt skolevalg. Elevene er for fritt skolevalg. For det er elevene som vet best hvilket studietilbud som motiverer dem. Når vi vet at 1 av 3 elever ikke fullfører videregående, er det avgjørende å legge opp til et studieløp som motiverer. Da nytter det ikke å tre en A4-løsning over hodet på norske elever, selv om det er enklere for skrivebordspolitikerne i Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Fritt skolevalg handler om å sette mennesker foran systemet. Gi hver enkelt elev den friheten og tilliten de fortjener for å følge sine drømmer og ambisjoner.