Etter at Senterpartiet tok et klart veivalg mot rødgrønn side i politikken har jeg vært trofast velger, medlem og lokalvalgt.

Jeg føler at Sp både har litt blått, en del rødt og mye grønt i seg. Litt av det blå ved å sørge for et lønnsomt næringsliv, en del mer rødt med tanke på fordeling og fellesskap. Men aller mest grønt – ved god forvaltning, levende lokalsamfunn og mennesket i sentrum.

Med vår ideologi står vi etter mitt skjønn mye nærmere en rødgrønn side enn hva Høyre, og spesielt Fremskrittspartiet, bidrar med i politikken. Derfor er det noe som undrer meg – hvilken grunn har Senterpartiet for å markere en så sterk avstand til MDG?

Vi er langt fra enige om alt, som f.eks. rovdyrpolitikken, men MDG står for forvalteransvar, ansvarlighet og et nødvendig nytt tankesett. Vi må kunne enes om mye, både i by og bygd.

Klimautfordringene er ikke lenger bare et sært fenomen, men den saken det norske folk bryr seg aller mest om. Et regjeringssamarbeid med MDG er det kanskje ikke tiden for ennå – men, et samarbeid.

Senterpartiet har gode løsninger på mye innen klimapolitikk, men nå må vi virkelig ta grep og fortelle folk hvorfor og hvordan. Det er direkte utrivelig når Senterpartiet nå får stempelet som klimaversting. En del utspill fra Geir Pollestad kan lett tolkes som gammeldags og bakstreversk. Og hvordan kan Ola Borten Moe fortsatt få lov å erte på seg folk og forherlige norsk oljevirksomhet – han som selv har store eierinteresser i oljeutvinning?

Pass på nå, kjære partiledelse. For mange er det viktig at det grønne blir synlig og vinner fram. Senterpartiet mister kanskje en del velgere til Fremskrittspartiet om dagen, men la de fare. Det er ingen løsning å politisk gå ut i spagaten.

Kjemp om velgere med et annet verdigrunnlag, og samarbeid med de som står oss nær.

Ellers kan det skalles av, nettopp til MDG – og jeg kan bli en av dem.