Senterpartiet og «elitene»

Politikere og kommentatorer står i kø for å beskrive dette som konfliktskapende populisme. Vedum svarer godt for seg sjøl, men jeg vil gjerne også bidra med et tilsvar.

Senterpartiets ståsted og ideologiske forankring er ønsket om at vi fortsatt skal klare å ta hele landet i bruk. Sjøl om Norge er verdens beste land å bo i, er det ingen tvil om at denne dimensjonen nå er under betydelig press.

Den politiske høyresidens jag etter reformer som kan «effektivisere» offentlig forvaltning og tjenesteyting gir sterkt sentraliserende løsninger som slår tungt inn over lokalsamfunn i hele landet, og spesielt i distriktene. Dette kommer på toppen av de generelle, sentraliserende drivkrefter innen økonomien.

Tvangssammenslåtte kommuner og fylker, politireform, rovdyrforvaltning, sykehusvesen og ambulansetilbud gir løpende kilevinker til de menneskene som i praksis skal sørge for at hele landet blir brukt. Det er helt nødvendig at noen står opp mot dette, og her har Senterpartiet kjent sin besøkelsestid.

Å kalle dette populisme er historieløst. Senterpartiet står her for en konsekvent og lett gjenkjennelig politikk for distriktene og for balanse mellom sentrum og periferi.

Annonse

Sjøl om Vedum i sin retorikk bruker spissformuleringer rundt de såkalte elitene, er det ingen grunn til å tvile på at han beskriver et reelt problem når det gjelder balansen mellom by og land, ikke bare i politikken, men også i beslutningsprosessene. Og dette problemet består i at de som tar og gjennomfører beslutningene, ikke har tilstrekkelig føling med konsekvensene for de som rammes negativt av vedtakene.

Den geografiske, samfunnsmessige og kanskje også kulturelle avstanden har blitt for stor. Når dette skjer ofte nok og over et bredt felt, blir følelsen av avmakt stadig økende, uten at beslutningstakerne klarer å forstå hvorfor motsetningene øker. Rovdyrforvaltningen og elimineringen av Finnmark fylkeskommune står som grelle eksempler i så måte.

Senterpartiet er ikke motstander av at det skal tilligge sentrale politikere og forvaltning å fatte vedtak på vegne av storsamfunnet, og som berører livsvilkåra i lokalsamfunnet. Hele vårt politiske system er basert på at det må finnes en slik «elite». Men Senterpartiet ønsker en politikk der også distriktenes interesser blir vektlagt og tatt behørig hensyn til.

Det er det denne debatten først og fremst dreier seg om. Og i den grad dagens politikk og forvaltning blir påvirket av beslutningstakernes bosted, deres sosiale og profesjonelle nettverk og deres navlebeskuelse, er det behov for å si fra også om det.

Ingen må være i tvil om at det er aktørene i hovedstadsmiljøet som i svært stor grad setter agenda. En motvekt til dette er helt nødvendig for å skape balanse i samfunnsutviklingen.