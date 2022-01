De vernede vassdragene er i fare.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I forrige stortingsperiode foreslo Senterpartiet og Fremskrittspartiet at disse vassdragene skulle gjennomgås på nytt, med sikte på å finne fram til såkalt «skånsom utbygging». Den gangen var det bare disse to partiene som gikk inn for forslaget. Nå ser det ut til å være flertall for en slik linje, Arbeiderpartiet og Høyre henger seg på.

Nå er Senterpartiet et regjeringsparti. Det er derfor nødvendig å be om et klart svar fra Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum: Vil den sittende regjeringen angripe de vernede vassdragene?

Jeg ønsker ikke bortforklaringer om «ny teknologi» og «skånsom utbyggig». Dette et ja/nei-spørsmål. Vil Senterpartiet – og regjeringen – la de vernede vassdragene forbli vernet?

