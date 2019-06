Senterpartiet har det enkelt

I Nationen 27. mai skriver stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl og Geir Inge Lien at regjeringen sentraliserer hele justissektoren og skaper et uriktig bilde av at justis-Norge er under rasering.

Politireformen er helt nødvendig og den er ikke ferdig gjennomført før i 2020. Vi kan ikke ha lensmannskontorer med fire timer åpningstider i uken. Det gir ikke et operativt og synlig politi. Derfor har regjeringen slått sammen flere lensmannskontorer fordi det er politibilen som skal være det nye kontoret.

Fordi kriminaliteten har forandret seg, må også politiet forandre seg. Senterpartiet har ingen alternativ til hvordan de vil møte en helt ny utvikling i eksempelvis seksuallovbruddene som har økt med 75 prosent på få år. Nærpoliti betyr i dag at politiet er tilstede både i kommunene men også på nett.

Med politireformen bygger vi større fagmiljøer i politidistriktene. Små steder har nå mye bedre tilgang til store ressurser og kompetanse som trengs for å oppklare alvorlig kriminalitet. 1650 nye politifolk har vi fått siden 2013.

Flere domstoler har i dag kun 1 sorenskriver og èn dommerfullmektig. Gjennomsnittlig setter nordmenn foten i en domstol hvert 65. år. Domstolstrukturen i dag er ujevn og arbeidsmengden i norske rettsaler er ujevnt fordelt. En ny struktur vil utjevne forskjellene i tilbudet og gi oss både kortere og jevnere saksbehandlingstid.

Når Senterpartiet styrte sto det over 1200 personer i fengselskø. I dag er tallet tilnærmet null. Vi kan ikke drive fengsler når det ikke er innsatte. Derfor har regjeringen foreslått å legge ned noen av lavsikkerhetsfengslene i landet, og så bygger vi nytt høysikkerhetsfengsel i Agder med 300 plasser siden det er behov for det.

En ansvarlig regjering må styre etter den virkeligheten som til enhver tid er der. Det innebærer også å ta avgjørelser som gjør hverdagen enklere for Senterpartiet. Partiet har likevel ingen alternativer til hvordan de selv vil tilpasse seg nye tider.