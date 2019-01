Senterpartiet bløffer i ulvesaken

Det er ikke vanskelig å være enig med Marit Arnstad når hun i et åpent brev til Fremskrittspartiet hevder at Ola Elvestuens nei til jakt på ulverevirene på Mangen og Hobøl er like dårlig begrunnet som Vidar Helgesens «nei» til ulvejakt vinteren 2016-2017.

Fremskrittspartiet er klar på at stortingsforliket om ulv skal overholdes. Uttak i alle tre flokkene er nødvendig. Utfordringen er at samarbeidspartiene Høyre og Venstre nok en gang beskytter seg bak Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Derfor foreslo Fremskrittspartiet en lovendring, noe Sp sa klart nei til.

Annonse

En lovendring er nødvendig for å forhindre at Høyre og Venstre i fremtiden argumenterer for manglende lovhjemmel.

Driver Sp et politisk spill for ikke å miste velgere til Frp? Lovendringen vil gjøre det lettere for Frp å få gjennomslag i egen regjering for lettere uttak av ulv. Sier Sp nei til en nødvendig lovendring for å unngå en klar ulveseier til Frp, vel vitende om at de gjør oppfølgingen av bestandsmålet vanskeligere?

Det blir ikke mindre ulv uten et samarbeid om å tydeliggjøre hjemmelen til å følge opp bestandsmålet i lovverket. Ulveforliket alene er ikke nok. Det har to forskjellige miljøministre bevist. Sp må legge sin smålige populisme til side, og sammen med Frp lykkes med en ansvarlig forvaltning av ulvestammen – slik ulveforliket legger opp til.