Selvsagt spiser jeg kjøtt

Jeg kommer aldri i verden til å slutte å spise døde dyr og fugler, også kjent som kjøtt.

Et liv uten bacon? Forsake smaken av pinnekjøtt, grillet kylling, rosa stekt filet av reinsdyr, en saftig biff av storfe, langtidskokt svineknoke eller en silkemyk spekeskinke fra eget stabbur? Aldri i verden.

Mine matvaner, der det gode gammeldagse kjøttet fortsatt har en naturlig plass, gjør meg allikevel ikke til en forbruker som ukritisk spiser hva som helst. I større og større grad tar jeg bevisste valg i forhold til hva jeg stapper i meg av næringsmidler.

I det herrens år 1988 var situasjonen litt annen. Jeg var engasjert i et nytt avisprosjekt i Oslo, et eventyr som varte i åtte måneder og innebar massivt med arbeid og uhorvelig mye overtid. Som en følge av dette spiste jeg middag på arbeidsgiverens regning praktisk talt hver dag. Og tro meg når jeg forteller dette: Hvert bidige måltid ble inntatt på den samme restauranten, og bestod av en 500 grams t-benstek med pannestekte poteter og bearnaisesaus. (I sannhetens navn hørte det med to halvlitere pils også. Dette var lenge før AKAN fikk noe særlig fotfeste i min bransje.)

I løpet av 240 dager spiste jeg altså 120 kilo rødt kjøtt. I kombinasjon med det tilbehøret jeg nevnte, er det ikke mange som vil gå god for at dette var helsekost. Men det er utrolig hva en kropp tåler når man er midt i 20-årene og har forbrenning som en dølagamp.

31 år senere er jeg fortsatt kjøtteter. Men jeg har byttet ut mer enn halvparten av mine middager med fisk og annen sjømat. Med årene har jeg kommet til at de maritime skapningen generelt smaker bedre, er bedre tilpasset en middelaldrende manns fordøyelse og svært gunstig for helsa. I valget mellom torsk og biff vinner fisken. I dag er en klassisk steak noe som kun settes på menyen når jeg finner en oppsiktsvekkende god råvare, og føler sterkt på at rovdyret i meg må tilfredsstilles.

Annonse

I løpet av 240 dager spiste jeg altså 120 kilo rødt kjøtt.

På veien mot et nytt og til dels bedre liv var det først industrigrisen som ble ofret. I flere år nå har jeg bevisst valgt vekk svin som lever hele livet sitt på betong. Det er slutt på å raske med seg noen bleke, magre svinekoteletter, kjøttdeig eller kanskje en filet. Jeg lever godt med å spise mindre industrielt svinekjøtt, men heller velge å handle fra produsenter som behandler dyrene sine bra. Det er utegris som teller.

Som så mange andre har jeg også fått et mer bevisst forhold til fjærkre. Det startet vel med Stange, men nå er butikkene fulle av kyllinger som smaker godt og som beviselig lever et bedre liv enn den gamle klassikeren jeg fortsatt husker på grunn av gulfargen på plastikken. Vi er mange som har lært oss å betale ganske mye ekstra for å oppnå den gunstige kombinasjonen av mer smak og bedre samvittighet.

Jeg har også både lært og skjønt at et dyr består av mer enn bare et par fileter. Jeg er for lengst trygt plassert i den leiren som mener at vi må spise hele dyret når vi først har tatt livet av det. Hale, skank, bryst og tunge smaker alle mer og bedre enn en indrefilet, selv om tilberedningen som regel er litt mer plundrete og tar lengre tid.

Plantekost er også vel og bra. Jeg spiser mer og mer grønt, selv om jeg har et stykke igjen til havne der at kjøtt blir et marginalt tilbehør på tallerkenen med grøntfôr. Men hvem vet hva som skjer? Jeg er gammel nok til å ha gjennomført noen rystende besøk på at par av hovedstadens vegetar-restauranter i overgangen mellom 1970- og 80-årene. Overkokt brun guffe var det riktige navnet på det som ble servert på disse buffetene fra helvete. Det er kanskje ikke så rart at man endte opp med å sverge til kjøtt. Som faktisk smakte godt.

I dag er dette i ferd med å snu. Forårets beste norske kokebok var hundre prosent vegetarisk. Tom Victor Gausdal og Stian Floer, to smarte kokker, gikk sammen om å skrive Grønnsakskokeboka. Den er full av farger, krydder og pur matglede. Boka er som skapt for å inspirere folk til å spise grønt og sunt.

Men inntil videre satser jeg på at kombinasjonen av kjøtt, fisk, grønnsaker, frukt, bær, sopp, brød, meieriprodukter, pasta osv. er det beste. Det kalles gjerne et balansert og variert kosthold. Sleng gjerne på noe skikkelig godt og usunt også, så er vi der. Sjela skal da også ha næring.