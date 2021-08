Selvsagt kan du bygge på bygda!

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Svaret sier seg selv: Selvsagt er det lov å bygge hus på bygda. Det har vært lov, det er lov, og vi har ikke registrert at noen i fullt alvor har foreslått å forby det.

Heidi Greni i Sp hevder i Nationen at det som kalles statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er problemet, og antyder at disse retningslinjene gjør at kommunene må tvinge all boligbygging inn i trange boligfelt.

Slik er det ikke. Retningslinjene gir kommunene frihet til å velge ulike typer bosettingsmønster etter hva som er nødvendig. Retningslinjene er tydelige her ved at de uttrykkelig gir kommunene mulighet til å differensiere bosettingsmønster der det er nødvendig.

Et av argumentene er nettopp at områder med nedgang i folketallet skal kunne bli mer attraktive for nybygging. Det er den enkelte kommune som sitter i førersetet, og som har ansvar for samfunns- og arealplanleggingen i sine respektive kommuner. Kommunene har et stort ansvar for å legge til rette for tilstrekkelig boligbygging. De fleste har tatt dette ansvaret på alvor, og de fleste har gode boligreserver i sine arealplaner.

De statlige planretningslinjene har viktige funksjoner, blant annet skal de sikre at vi som samfunn får en effektiv utnyttelse av arealene våre. Da bør vi i helst unngå satellittutbygginger i boligfelt hvor innbyggerne har dårlig tilgang til skoler, arbeidsplasser og handels- og servicetilbud. I distriktene er dette spesielt viktig. Gode planer sørger for å bygge opp under levende lokalsentre og bidrar til at dyrkbar mark ikke bygges ned.

De statlige planretningslinjene er altså ingen trussel mot bygging på bygda eller mot distriktene i helhet. Tvert imot: Ved å se bolig-, areal- og transportplanlegging i sammenheng skal de bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder over hele landet. De skal legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, samtidig de legger til rette for bygging både i boligfelt og utenfor boligfelt der kommunene mener det er mest hensiktsmessig.