Forskerne Grønlund, Mittenzwei og van Oort hevder i et tilsvar på vår kronikk at de er usikre på sammenhengen mellom selvforsyning og husdyrproduksjon og at selvforsyningsgraden ikke bør være en rettesnor for norsk jordbrukspolitikk. Men det kommer ikke tydelig fram hva denne usikkerheten skyldes.

For å svare på det første først. Det er hevet over enhver tvil at vi er helt avhengige av husdyrene for å opprettholde en nasjonal matproduksjon i Norge. Som utdypet nærmere i vår første kronikk, utgjør kjøtt, egg og melk nesten 3/4 av den norske matforsyningen, til tross for at det bare utgjør vel 1/3 av kaloriinntaket vårt – noe som sammen med produksjonsgrunnlaget tydelig illustrerer sammenhengen mellom selvforsyning og husdyrproduksjon.

Grønlund, Mittenzwei og van Oort viser til at dersom vi produserer mer lam, men det ikke er etterspørsel etter det, så vil husdyrproduksjonen gå opp, men selvforsyningsgraden forbli uendret.

Med dette ordkløyveriet argumenterer de for at sammenhengen mellom husdyrproduksjon og selvforsyningsgrad ikke er entydig. Det er innlysende at selvforsyningsgraden – som er et mål på hvor mye norsk mat vi spiser, også avhenger av hva forbrukerne velger å spise, i tillegg til hva som er mulig å produsere.

Hvis forbrukerne spiser mer av varer vi kan produsere mer av i Norge øker selvforsyningsgraden. Motsatt synker selvforsyningsgraden hvis forbrukerne spiser mer av varer vi har dårlige forutsetninger for å produsere, enten det skyldes dårlig klima, krevende topografi eller svakt tollvern.

Vi har gode forutsetninger for å produsere fisk, og kjøtt, egg og melk fra husdyr i Norge, mens vi generelt har svært begrensede muligheter for å produsere vegetabilske alternativer som nøtter, planteoljer og bønner. Derfor vil mindre animalsk og mer vegetabilsk i kostholdet som hovedregel bety mer import, og lavere selvforsyning.

Det eneste unntaket fra denne regelen er dersom forbrukerne erstatter husdyrprodukter med vegetabilske varer som vi faktisk kan produsere mer av i Norge – dette inkluderer for eksempel gulrot, rødbeter, kålrot – eller grøt, flatbrød og velling laget på bygg og havre.

Vi mener store endringer i en slik retning er urealistisk, hovedsakelig på grunn av at slike varer har betydelig lavere nærings- og proteininnhold enn kjøtt, egg og melk, men også på grunn av svakt tollvern og høy konkurranse fra importerte produkter.

Som eksempel må man spise over 4 kilo kålrot eller 2,5 kilo havregrøt for å få i seg samme mengde proteiner som en vanlig middagsporsjon på 150 gram entrecôte.

Enkelte mener imidlertid at vi gjerne kan spise mye mindre proteiner. For eksempel sier Grønlund, Mittenzwei og van Oort at proteininntaket vårt er «cirka 50 prosent høyere enn det som er behovet».

Tilsvarende hevder også Tanja Kalchenko, som 24. januar skriver i Nationen at vi trygt kan halvere inntak av kjøtt og meieriprodukter og likevel få i oss tilstrekkelig med protein. Men det er forskjell på teoretiske minimumsbehov og reelle anbefalinger.

Som vi tidligere har påpekt anbefaler myndighetene at vi får mellom 10 og 20 energiprosent fra proteiner. Dette sikrer at behovet for essensielle aminosyrer dekkes hos de aller fleste. I den nyeste nasjonale rapporten om norsk matforbruk framgår det at vi i snitt får i oss nettopp 15 prosent! Det er med andre ord ikke riktig at vi spiser for mye proteiner. Tvert imot bør vi opprettholde proteininntaket.

Det kan også være greit å ha i mente at personer som utelukkende har et plantebasert kosthold, trenger enda mer proteiner i kosten, siden aminosyresammensetningen i de fleste planter er mindre gunstig og fordøyeligheten av vegetabilsk protein er lavere enn for animalsk protein.

Grønlund, Mittenzwei og van Oort trekker fram at vi ikke vet hva forbrukerne vil spise i fremtiden. Det er vi enig i. Men vi vet hvert fall hva de spiser nå. Da er det særdeles dårlig jordbrukspolitikk å produsere mindre av det som etterspørres i dag. Det er også opplagt at en slik reduksjon vil innebære et kutt i selvforsyningsgraden.

Selvforsyning er viktig for matsikkerheten, og matproduksjon basert på nasjonale ressurser er avgjørende for å bidra til en bærekraftig utvikling.