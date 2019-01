Etter snart ett år med ingen kommentar-svar, hemmelighold og synliggjøring av en elendig organisasjonskultur, kommer to fylkesledere i NSG nå på banen med det som i beste fall må kunne kalles svært selektiv selvinnsikt i tillegg til at de maner til respekt for demokratiske valgprosesser.

Dette er organisasjonen der styreleder Kjell Erik Berntsen og ordfører Ragnhild Sæle hevdet det var kommet inn bekymringsmeldinger mot meg (tidligere leder i valgnemnda i NSG Olav Tiller avviser i Nationen å ha mottatt noen slike bekymringsmeldinger), og der det i juli i fjor ble avholdt ekstraordinært representantskapsmøte om disse påståtte bekymringsmeldingene uten at jeg ble gitt innsyn i disse eller var invitert til å tale min sak. Ikke veldig demokratisk.

Først etter å ha skaffet meg advokat og truet med rettslige skritt, fikk jeg i september i brevs form vite at de oppdiktede bekymringsmeldingene dreide seg om «dårlig møteskikk» som avbrytelser og, ble det hevdet, manglende respekt for meningene til andre. Dette er innspill som jeg selvsagt må lytte til og lære av; kan hende har jeg hatt for store ambisjoner som styremedlem i NSG, kan hende har jeg vært for brå og lyttet for lite. Men svarbrevet konkretiserer ingen bekymringsmeldinger og inneholder faktisk ingenting som minner litt om en bekymringsmelding engang. Som de fleste av oss vet er bekymringsmeldinger knyttet til maktmisbruk, omsorgssvikt for dyr eller barn, vold, trakassering eller overgrep. Bekymringsmeldinger-trollet til NSG-ledelsen tålte altså ikke dagslyset når det kom til stykket.

Så litt om «udokumenterte påstander og spekulasjoner», som de to fylkeslederne Jan Ottar Østring og Bjørn Tore Søfting mener at jeg har fremsatt i Nationen. Avisen har på fremragende vis eksponert en katastrofal organisasjonskultur, og lederne i NSG har fått muligheten til å kommentere eller bidra til å dokumentere gang på gang. Men det har stort sett blitt med ingen kommentar-kommentarer. Som det står i Vær Varsom-plakaten: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold» og pressen skal «ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene». I denne saken har Nationen gjort en god jobb med å belyse valgprosessen og organisasjonskulturen i Norsk Sau og Geit.