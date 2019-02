Seks spørsmål til styret i Norsk Sau og Geit

I eit lesarinnlegg i Nationen 28. januar, underteikna av 12 fylkeslag i Norsk Sau og Geit (NSG), blir det hevda at «for oss har aldri NSG stått sterkere og mer samlet enn den gjør i dag.». Sidan heile 7 (!) av i alt 19 fylkeslag (altså nær 40 prosent) tydelegvis ikkje vil gå god for innhaldet, er det grunn til å spørje: Kor ille har det vore før?

Leiinga i NSG vil truleg hevde at fleire av oss som er kritiske til det som no har skjedd i NSG, har bidratt til det dei kallar «uroligheter». Me har nemleg tillate oss å stille spørsmål ved grunnleggande brot på god organisasjonspraksis, brot på NSG sine lagslover og ein generelt usunn organisasjonskultur.

Fleire av oss har – eller har hatt – tillitsverv sentralt i NSG. Vi kjenner difor organisasjonen godt frå «innsida», og er fortvila over korleis NSG no utviklar seg. «Interne diskusjoner hører hjemme innenfor organisasjonens dører», skriv dei 12 fylkesleiarane. Det er vi einige i. Problemet er berre at involverte kritikarar ikkje slepp «innanfor dørene» i NSG, heller ikkje på møter der ein evaluerer kontroversielle saker.

Etter at redaktøren vart sparka slepp ein heller ikkje til i medlemsbladet «Sau og Geit». Hadde generalsekretær Wallin latt kritikarane komme til orde der, hadde han fått debatten internt (der han høyrer heime) i staden for i Nationen og Bondebladet. Om me, som er sterkt kritisk til det regimet, som nå styrer NSG, skal nå ut til fylkeslag, lokallag og enkeltmedlemmer med vår versjon av det som har skjedd, er vår moglegheit avisene sine spalter eller sosiale medium.

Dette er dei viktigaste ankepunkta:

Årsmøtevalet 15. mars 2018:

Kritikken mot vrakinga av styremedlem Hilmar Kleppe dreiar seg ikkje om sjølve benkeforslaget. Det er sjølvsagt både legalt og heller ikkje uvanleg. Det kritikkverdige skjedde i forkant ved manglande informasjon til valnemnda, og at sentrale tillitsvalde i NSG aktivt bidrog til ei målretta kampanje, for å unngå at Kleppe vart attvalt. Og at ein i etterkant prøvde å bortforklare dette i form av ei «varslingssak» mot Kleppe (som det seinare er dokumentert fullstendig utan substans).

• Er NSG – når ein ser attende, viljug til å innsjå at det her vart gjort fundamentale feil?

Ekstraordinært Representantskapsmøte 3. juli 2018:

Einaste sakene på dette lukka møtet (medlemmene måtte signere tausheitserklæring og levere inn mobiltelefon før møtestart) var så vidt me veit – å behandle «varslingssaka» mot Kleppe og valnemnda sitt arbeid før årsmøtet. Men verken Hilmar Kleppe eller tidlegare leiar i valnemnda, Olav Tiller, var invitert for å presentere sine synspunkt på saka. Det må difor ha vore umogleg for medlemmene i representantskapet å danne seg eit fullstendig og balansert inntrykk av saka. Dei som var til stades på møtet, fekk heller ikkje moglegheit til å orientere sine fylkesstyre, eller sine medlemmer, om kva som hadde kome fram i det lukka møtet. Det bidrog til spekulasjonar og ikkje til å få ro om saka.

• Ser leiinga i NSG at denne måten å handtere saka på var uheldig?

Møtet vart elles ikkje gjennomført etter NSG sine eigne lagslover, då det ikkje vart skrive protokoll. I Lagslovene står det: « Det skal førast protokoll frå representantskapet. Det skal ved møtestart veljast 2 personar frå representantskapet som saman med ordføraren skal skrive under protokollen som skal sendast møtedeltakarane.» Dette vart ikkje gjort. Ein kan då heller ikkje sjå om det var diskusjon, og ev. avstemming om det skulle vera lukka møte eller ikkje, ikkje kva for saker som var til handsaming, og kven som orienterte om desse sakene.

Det einaste som er offentleggjort, er ei uttale som blir hevda å vera samrøystes. Sjølv om det unntaksvis kan vera saker som er unnateke offentlegheit (noko det ikkje var her), skal det førast protokoll. Slik det er no har ingen i NSG sitt lagsapparat (bortsett frå dei som møtte i representantskapet) difor kjennskap til kven som var til stades på møtet, kven som hadde ordet, korleis avstemmingane vart gjort, og kven som var valt til å underskrive protokollen.

• Erkjenner NSG at de har brote eigne lagslover?

Generalsekretæren skal kontrollere seg sjølv!

I ordinært representantskapsmøte 16. oktober 2018 vart dåverande leiar i Kontrollutvalet, Tor Grøthe, nøydd til å trekke seg. Kontrollutvalet skal kontrollere at styret og administrasjonen sitt arbeid er i tråd med NSG sine lover, vedtak og elles «vanleg» praksis. I dette møtet vart det vedteke ny instruks for Kontrollutvalet. Instruksen plasserer bl.a. generalsekretæren som ansvarleg sekretær (!) for utvalet. Generalsekretæren skal såleis bl.a. kunne vera til stades i det organet som skal kontrollere administrasjonen (Generalsekretæren). Det heiter bl.a. at «Kontrollutvalet tek sjølve initiativ til møte, men må kontakta generalsekretæren i NSG, som har sekretæransvar for utvalet, om dette på førehand.» Eit meir typisk eksempel på at ein set «bukken til å passe havresekken» finns vel ikkje.

• Kan NSG stadfeste at desse opplysningane er rett?

Manglande varslingsrutinar

Styret i NSG vedtok 15. oktober såkalla «Etiske retningslinjer» i NSG, dvs. lenge etter at prosessen mot Kleppe (og vel også mot redaktør Hertzenberg) vart sett i gang. Iht.. I Arbeidsmiljøloven er alle organisasjonar med meir enn 5 tilsette pliktig til å ha tilfredsstillande varslingsrutinar på plass. Så vidt me veit, hadde ikkje NSG dette på plass då sakene mot Kleppe og Hertzenberg vart «køyrt». Det ryktast at heller ikkje Hertzenberg fekk legge fram sitt syn. Det kunne kanskje vore interessant for styret å fått høyre Hertzenberg sin versjon av konflikten, før ein fatta vedtak?

• Kan NSG bekrefte at dette var tilfellet?

Kva har foregått i styremøta?

I sitt informasjonsskriv til fylkes- og lokallaga, blir det sagt at «Ordførar hadde delteke på alle styremøta, og merka korleis samarbeidsklimaet i styret endra seg merkbart i negativ retning i slutten av året 2017. Dette bekymra ordførar.» Ein representant for valnemnda har også vore til stades på alle styremøta. Så vidt me veit, har ingen av dei har reagert på nokon av styremedlemmene sin veremåte i nokon styremøte, korkje før eller etter 16. og 17. oktober. Slik saka står no, må Ordførar kunne forklare konkret kva ho har reagert på og på kva for styremøte dette var. Då vil også den aktuelle representanten frå Valnemnda kunne tenke gjennom, og kommentere, den eventuelle konkrete hendinga.

• Kan Ordførar gjera greie for hendinga/hendingane ho har reagert negativt på?

Me ber leiinga i NSG innstendig om å svare på desse seks utfordringane.

Gol Sau og Geit har bedt om at det på Buskerud Sau og Geit sitt årsmøte 22.–24. februar, blir gitt ein grundig orientering om denne saka. Buskerud Sau og Geit har vidare kravd at saka kjem opp på NSG sitt årsmøte 13. – 14. mars.

Uro og frustrasjon i ein organisasjon kan berre løysast ved god og løpande kommunikasjon prega av openheit. Å fortsette det løpet som leiinga no har lagt opp til – å legge lok på nær sagt all informasjon og ignorere konstruktiv kritikk – løyser ingen ting. Det fører berre til meir frustrasjon, meir spekulasjon og meir uro.

Dersom ikkje dagens leiing ser dette poenget, trur eg tida er inne for å sjå om det er andre som kan få NSG på rett spor att.