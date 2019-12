Jeg tenker på dyra mine, som akkurat har fått dagens siste siste stell. Jeg har gjort rent, gitt dem mat og omsorg og jeg har melket kyrne. Vi er venner jeg og «damene», som jeg kaller kyra.

Mens jeg rusler over gårdstunet slår det meg hvor godt de har det. Det gleder meg veldig å vite. Det neste som slår meg, ja jeg blir faktisk litt i ubalanse over min egen tanke. Dyra mine har det faktisk bedre enn veldig mange mennesker!

Jeg kjenner jeg blir trist, gufset går kaldt gjennom meg. Trist fordi vi behandler mennesker dårligere enn dyr. Vi stiller strengere krav til hold av dyr og dyra våre har bedre rettigheter enn mennesker som faller utenfor i samfunnet.

Kua mi ligger på madrass, det er varmt, ho har fri tilgang til vann og mat hele døgnet. Og om noe skulle feile ho får ho faktisk raskere legehjelp enn nabokjerrina ville fått.

Jeg er veldig takknemlig for at dyra mine kan ha det godt og for at det stilles krav, jeg skulle bare så inderlig ønske at mennesker også hadde slike rettigheter. Som ett godt sted og sove, tak over hodet, mat og nødvendig helsehjelp.

Ei ku på madrass og et menneske på en pappeske i ei kald vintergate sier noe om hvilket samfunn vi er. La oss se oss selv i speilet og løft menneskeverdet!