Se muligheter ikke problemer, Gimming

Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming, uttaler seg på Nationen.no onsdag kveld om forslaget om å forhandle på 2022 og ikke på 2023.

Kort oppsummert sier han at forslaget ikke er eller vil bli vurdert, og at han for øvrig ikke ser det som noen sikker vinner for jordbruket å gå tilbake til slik det var før 2003. Forsalget er ikke utredet og det er for seint.

Bondelaget har tydeligvis tru på at sareptas krukke blir åpnet i år. Dersom en forhandler på 2023 og tar med en fjerdedel av et løft for 2023, slik mange forventer, i tillegg til kostnadene for 2022 og 2023 samt inntektsutvikling for 2023, vil en fort nærme seg om lag 10 milliarder.

Om en forhandlet på 2022 ville kostnader for 2023 måtte vente et år. Altså kan en få kostnadsdekning 2022, inntektsutvikling som andre for 2022 samt et løft i 2022, et år framskyndet. Dette kan en da oppnå for en sum som samlet er betydelig mindre enn 10 milliarder fordi kostnadene for 2023 ikke er med.

Dette faktum burde være interessant både for næringa og staten av to åpenbare grunner. Beløpet som trengs til jordbruket ved forhandlingene i år for 2022 er meget stort, men likevel mindre enn om en forhandler for 2023.

Det er åpenbart at kostnadene for 2023 blir større enn for 2022, men de er likevel umulig å forutsi. Ja, en kan ikke engang fastslå kraftforkostnadene i august nå ved forhandlingene i mai. Like viktig som beløpene er derfor forutbestemte drøftinger med muligheter til justeringer ved kostnadsendringer.

Dersom det er riktig slik Gimming er gjengitt, at en ikke har gjort seg slike vurderinger, ja da skal forhandlingene bli vanskelige. Da kommer en fort i en situasjon hvor Støre setter rammen og en smører det hele utover to istedenfor et år.

Regjeringen lever ikke perioden ut, uten avtale med begge faglaga. Faglaga lever farlig med en dårlig avtale. Næringa har ingenting å levere neste generasjon uten et inntektsmessig løft. Det kreves mye penger. Regjeringen skal imidlertid bruke mindre penger. Alle har likevel felles interesse i å få noe gjort. Kanskje skulle vi ta et år av gangen, slik at vi kommer i gang i år.